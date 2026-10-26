Ligue 1: le PSG bat Lyon (2-0) grâce à Mayulu et Godts et reprend la tête du championnat

Le PSG s'impose 2-0 contre Lyon lors de la 8e journée de Ligue 1, avec des buts de Senny Mayulu et Mika Godts en fin de match. Cette victoire permet aux Parisiens de reprendre la tête du championnat, abandonnant Lyon à la cinquième place. Le club continue ainsi sa série victorieuse malgré des absences notables.

Le Paris Saint-Germain a remporté le choc de la 8e journée de Ligue 1 face à l’Olympique lyonnais (2-0), ce lundi au Parc des Princes. Longtemps tenus en échec, les Parisiens ont fait la différence dans les 20 dernières minutes grâce à Senny Mayulu (72e) et Mika Godts (84e). Une victoire précieuse qui permet aux hommes de Luis Enrique de reprendre la première place du championnat, au détriment de leurs adversaires du soir.

Mayulu débloque la rencontre à la 72e minute

Le PSG a dû patienter jusqu’à la 72e minute pour trouver l’ouverture face à une équipe lyonnaise venue au Parc des Princes avec l’ambition de conserver sa place parmi les premiers du championnat. Malgré une nette domination territoriale et une possession largement favorable aux Parisiens, le score est resté vierge pendant plus d’une heure.

Luis Enrique a procédé à plusieurs changements en seconde période pour apporter davantage de fraîcheur à son équipe. Entré à la 66e minute à la place de Ferrán Torres, Senny Mayulu a trouvé le chemin des filets seulement 6 minutes plus tard. Le jeune milieu parisien a ainsi libéré le Parc des Princes et donné un avantage décisif au champion de France en titre.

Mika Godts double la mise et assure la victoire parisienne

À la 84e minute, Mika Godts a inscrit le deuxième but parisien, mettant définitivement le PSG à l’abri. L’ailier belge, entré à la 58e minute à la place de João Neves, a lui aussi joué un rôle déterminant après avoir commencé la rencontre sur le banc.

Les deux réalisations parisiennes ont donc été inscrites par des remplaçants, récompensant les choix effectués par Luis Enrique au cours de la seconde période. Lyon, qui avait résisté pendant plus de 70 minutes, n’a pas réussi à revenir dans la rencontre.

Un PSG privé de plusieurs cadres

Pour cette affiche, le Paris Saint-Germain devait composer avec plusieurs absences importantes. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Nuno Mendes manquaient notamment à l’appel.

Luis Enrique avait choisi d’aligner Matveï Safonov dans les buts, avec Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Warren Zaïre-Emery dans le dispositif défensif. Vitinha, João Neves et Fabián Ruiz occupaient le milieu de terrain, tandis que Maghnes Akliouche, Ferrán Torres et Désiré Doué animaient l’attaque parisienne.

De son côté, Paulo Fonseca avait également dû faire face à plusieurs indisponibilités, notamment celles de Loïs Openda, Pavel Šulc et Keito Nakamura. L’entraîneur lyonnais avait notamment fait confiance à Khalis Merah, accompagné d’Ernest Nuamah et Julien Duranville sur le front offensif.

Le PSG reprend la première place de Ligue 1

Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain porte son total à 17 points après 8 journées et s’empare de la tête du championnat. Le club de la capitale devance désormais Rennes, deuxième avec 16 points, tandis que Lille et Monaco suivent avec 15 points chacun.

L’Olympique lyonnais reste à 14 points et recule à la cinquième place, à égalité avec le Paris FC. Les Lyonnais, qui avaient remporté leur précédente confrontation face au PSG au Parc des Princes en avril dernier (2-1), n’ont cette fois pas réussi à faire tomber les champions de France.

Ce succès permet au PSG de poursuivre sa série de victoires en championnat et de s’installer seul en tête de Ligue 1.