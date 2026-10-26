Le Ballon d’Or 2026, qui s’annonce déjà controversé, met en lumière les candidatures de Kylian Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal, parmi d'autres. Alors que Mbappé suscite des critiques pour son absence de titres collectifs, Kane et Yamal affichent des bilans impressionnants, rendant le choix du vainqueur particulièrement indécis.

Le Ballon d’Or 2026 sera décerné ce lundi à Londres, à l’occasion de la 70e édition de la prestigieuse récompense individuelle. Mais avant même que le nom du vainqueur soit dévoilé, les polémiques se multiplient. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise ou encore Lionel Messi possèdent chacun des arguments pour être sacrés. Entre records individuels, titres collectifs, campagnes médiatiques et critiques publiques, cette édition figure parmi les plus indécises de l’histoire du trophée.

Mbappé attaqué : « Ce serait un Ballon d’Or honteux »

Kylian Mbappé cristallise une grande partie des critiques. Auteur de 58 buts durant la saison 2025-2026, meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde, l’attaquant français présente des statistiques impressionnantes. Avec 10 réalisations lors du Mondial, il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, avec 22 buts en trois éditions. Mais son absence de trophée collectif avec le Real Madrid et l’équipe de France constitue son principal handicap.

Dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour s’est violemment opposé à l’idée d’une victoire du Français. Le journaliste a lancé : « Vous attendez qu’une chose, qu’il soit Ballon d’Or l’année où il n’a rien gagné. Moi, je vous le dis, ça serait un Ballon d’Or honteux. » Il a même assuré que Mbappé ne méritait pas de figurer sur le podium, le plaçant seulement sixième de son classement personnel.

Cette sortie renforce une polémique déjà alimentée par les déclarations du joueur. Début septembre, Kylian Mbappé avait ouvertement revendiqué le statut de meilleur joueur du monde, assurant que les supporters lui parlaient du Ballon d’Or lorsqu’ils le croisaient dans la rue. Dans un entretien accordé à France Football, il avait également affirmé : « Pour qui je vote ? Pour moi. C’est un trophée individuel. Il n’y a pas meilleur que moi la saison dernière. »

Jean-Pierre Papin dénonce l’arrogance de Mbappé

Jean-Pierre Papin, Ballon d’Or 1991, a lui aussi critiqué la communication du capitaine de l’équipe de France. Sur France Télévisions, l’ancien attaquant marseillais a déclaré : « Kylian, je l’aime beaucoup. C’est un homme de records. Par contre, à un moment, c’est moi, moi, moi et moi. » Une attaque particulièrement sévère venant d’un ancien lauréat français.

Papin reproche à Mbappé d’avoir multiplié les entretiens pour défendre sa candidature, alors que la récompense dépend du vote de journalistes internationaux. Il considère cette campagne excessive et préfère voir Harry Kane l’emporter, saluant autant ses performances que son attitude.

Harry Kane, 73 buts et un triplé en Allemagne : le favori des bookmakers

L’attaquant du Bayern Munich possède l’un des dossiers les plus solides. Avec 73 buts inscrits durant la saison 2025-2026, dont 61 avec son club et 12 avec l’Angleterre, Harry Kane affiche un bilan offensif exceptionnel. Il a également remporté le championnat, la Coupe et la Supercoupe d’Allemagne, tout en terminant troisième de la Coupe du monde avec la sélection anglaise.

Son parcours en Ligue des champions s’est arrêté en demi-finales, mais l’Anglais a inscrit 14 buts dans la compétition et remporté un deuxième Soulier d’or européen. Il occupe la première place des pronostics de plusieurs bookmakers, devant Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Jean-Pierre Papin a clairement affiché sa préférence pour lui, déclarant : « J’ai un petit faible pour Harry Kane. Il a fait une saison incroyable. » L’Anglais rêve de devenir le premier joueur de son pays à remporter le Ballon d’Or depuis Michael Owen en 2001.

Lamine Yamal, champion du monde à 19 ans, veut entrer dans l’histoire

Lamine Yamal constitue l’un des principaux rivaux de Kane et Mbappé. Champion du monde avec l’Espagne et vainqueur de la Liga avec le FC Barcelone, le jeune prodige possède un palmarès collectif impressionnant. Avec 25 buts et 20 passes décisives sur la saison, il a également confirmé son importance dans l’attaque catalane.

À seulement 19 ans, Yamal pourrait devenir le plus jeune Ballon d’Or de l’histoire, battant le record du Brésilien Ronaldo, sacré à 21 ans en 1997. Sa victoire au Mondial représente un argument considérable, même si son coéquipier Rodri a été élu meilleur joueur de la compétition.

Le Barcelonais a lui aussi défendu publiquement sa candidature. Il a expliqué ne pas avoir besoin de supplier les journalistes de voter pour lui, tout en rappelant ses titres. Cette rivalité avec Mbappé a alimenté une bataille médiatique particulièrement intense jusqu’à la clôture des votes, le 28 septembre dernier.

Michael Olise, 35 passes décisives et un record au Mondial : le Français oublié ?

Michael Olise possède lui aussi des arguments considérables. L’attaquant du Bayern Munich a terminé la saison avec 27 buts et 35 passes décisives, tout en remportant trois trophées nationaux. Ses performances ont largement contribué à la domination bavaroise en Allemagne.

Lors de la Coupe du monde 2026, Olise a établi un record avec 7 passes décisives, devenant le meilleur passeur du tournoi. À 24 ans, l’international français figure parmi les joueurs les plus décisifs de la saison, même si son nom revient beaucoup moins souvent que ceux de Mbappé, Kane ou Yamal dans les pronostics.

Sa candidature a pourtant reçu plusieurs soutiens, notamment celui d’Ousmane Dembélé, qui avait déclaré : « Michael Olise peut être dedans car il a fait une saison incroyable. » Un éventuel sacre constituerait une immense surprise, mais ses statistiques lui donnent toute sa place dans la discussion.

Lionel Messi, 8 buts au Mondial : un neuvième Ballon d’Or à 39 ans ?

Lionel Messi est également présent parmi les 30 nommés. À 39 ans, l’octuple Ballon d’Or a réalisé une Coupe du monde exceptionnelle, avec 8 buts et 4 passes décisives. L’Argentin a conduit sa sélection jusqu’en finale, finalement perdue face à l’Espagne après prolongation (1-0).

Son parcours international a rappelé son influence exceptionnelle sur le jeu de l’Albiceleste. Avec 21 buts inscrits en Coupe du monde au cours de sa carrière, Messi occupe désormais la deuxième place du classement historique derrière Kylian Mbappé.

L’attaquant de l’Inter Miami peut également mettre en avant son efficacité en club, mais son évolution dans le championnat américain constitue un handicap face aux candidats évoluant dans les grandes compétitions européennes. Un neuvième sacre prolongerait encore son record absolu, même si les pronostics le placent derrière les principaux favoris.

Dembélé, Kvaratskhelia et le PSG peuvent encore créer la surprise

Tenant du titre, Ousmane Dembélé espère conserver son Ballon d’Or après une nouvelle victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. L’attaquant français a également inscrit 6 buts lors de la Coupe du monde 2026, terminant parmi les meilleurs buteurs du tournoi. Son efficacité internationale s’ajoute à une nouvelle saison couronnée de succès avec Paris.

Contrairement à Mbappé, Dembélé a refusé de se placer lui-même dans son propre classement, citant notamment son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Il avait également assuré que le trophée resterait au PSG : « Je ne pense pas qu’il soit indécis ce trophée. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du PSG. »

Le Géorgien possède lui aussi de solides arguments. Élu meilleur joueur de la dernière Ligue des champions, il a joué un rôle déterminant dans le deuxième sacre européen consécutif du PSG. Michel Platini a d’ailleurs choisi de miser sur Kvaratskhelia, tout en reconnaissant la saison exceptionnelle de Mbappé.

Fabián Ruiz constitue un autre prétendant sérieux. Le milieu parisien a remporté à la fois la Ligue des champions avec le PSG et la Coupe du monde avec l’Espagne. Il fait partie des rares joueurs à avoir réalisé ce doublé exceptionnel en 2026.

Rodri, Bellingham, Haaland : d’autres noms peuvent bouleverser le classement

Rodri, Ballon d’Or 2024, possède un argument particulièrement important : il a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, remportée avec l’Espagne. Le milieu espagnol peut donc espérer un deuxième sacre personnel, deux ans après son premier trophée.

Jude Bellingham figure également parmi les 30 candidats après une Coupe du monde réussie avec l’Angleterre, troisième de la compétition. Erling Haaland, auteur de 7 buts durant le Mondial avec la Norvège, peut aussi faire valoir ses qualités de buteur et ses performances avec Manchester City.

Vinícius Júnior et plusieurs joueurs du PSG, parmi lesquels Vitinha, Achraf Hakimi ou João Neves, complètent une liste particulièrement relevée. Au total, neuf joueurs ayant participé à la saison 2025-2026 avec Paris figurent parmi les candidats.

Des critères de vote qui alimentent les désaccords

Le règlement du Ballon d’Or place les performances individuelles et le caractère décisif des joueurs au premier rang des critères d’attribution. Viennent ensuite les résultats collectifs et les trophées remportés, puis la classe et le fair-play. Cette hiérarchie explique une partie des désaccords entre les défenseurs de Mbappé, ceux de Yamal et les partisans de Kane ou des joueurs du PSG.

Les 100 journalistes internationaux chargés du scrutin masculin ont chacun classé dix joueurs parmi les 30 nommés. Les votes ont été clos le 28 septembre et concernent exclusivement la période du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, incluant donc l’intégralité de la dernière Coupe du monde.

La précédente grande controverse remonte à 2024, lorsque le Real Madrid avait boycotté la cérémonie après avoir appris que Vinícius Júnior ne remporterait pas le trophée, finalement attribué à Rodri. Cette année, le club madrilène a mis fin à son boycott et Mbappé est attendu à Londres.

Verdict ce soir à Londres : une cérémonie sous haute tension

Pour son 70e anniversaire, le Ballon d’Or quitte Paris pour la première fois et prend ses quartiers au London Palladium, en hommage à Stanley Matthews, premier lauréat du trophée en 1956. La cérémonie débutera à 21h, heure française, et sera diffusée en clair sur la chaîne L’Équipe, après un tapis rouge programmé à partir de 19h30. Thierry Henry et Kate Scott présenteront la soirée.

Le Ballon d’Or féminin sera également décerné, avec notamment Alexia Putellas parmi les prétendantes à la succession d’Aitana Bonmatí. Chez les hommes, aucun candidat ne rassemble tous les suffrages dans les pronostics. Entre les records de Mbappé, les 73 buts de Kane, le titre mondial de Yamal, le retour de Messi, l’explosion d’Olise et la domination européenne du PSG, le verdict promet de faire des heureux, mais aussi beaucoup de déçus. Une chose est certaine : ce Ballon d’Or 2026 restera l’un des plus disputés de ces dernières années.