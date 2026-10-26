Endométrite : cette infection de l’utérus qui peut provoquer douleurs et fièvre

L'endométrite, une inflammation de l'utérus, se manifeste par des douleurs abdominales, de la fièvre et des pertes vaginales anormales. Souvent causée par une infection après un accouchement ou une intervention, elle nécessite un diagnostic rapide et un traitement antibiotique pour éviter des complications graves. Une prise en charge précoce est cruciale pour un bon pronostic.

Douleurs dans le bas du ventre, fièvre, pertes vaginales inhabituelles ou saignements anormaux : ces symptômes peuvent révéler une endométrite, une inflammation de la muqueuse qui tapisse l’intérieur de l’utérus. Souvent d’origine infectieuse, cette affection peut notamment apparaître après un accouchement ou certaines interventions gynécologiques. Une prise en charge rapide permet généralement d’éviter les complications.

L’endométrite correspond à une inflammation de l’endomètre, la muqueuse qui recouvre la cavité utérine et se renouvelle au cours du cycle menstruel. Dans sa forme aiguë, elle est généralement provoquée par une infection bactérienne. Elle peut survenir après un accouchement, particulièrement après une césarienne, mais également à la suite d’une fausse couche, d’une interruption de grossesse ou de certains gestes réalisés dans la cavité utérine. Dans d’autres situations, elle peut être associée à une infection génitale ascendante, notamment dans le cadre d’une infection sexuellement transmissible. L’endométrite ne doit pas être confondue avec l’endométriose, maladie chronique dans laquelle des tissus semblables à l’endomètre se développent en dehors de l’utérus.

Des douleurs pelviennes qui peuvent s’accompagner de fièvre

Les manifestations varient selon l’origine et la gravité de l’infection. Une douleur dans le bas de l’abdomen, une sensibilité de l’utérus lors de l’examen gynécologique et une fièvre constituent des signes fréquents dans les formes aiguës. Des pertes vaginales malodorantes, des saignements inhabituels ou une dégradation de l’état général peuvent également apparaître. Après un accouchement, l’association d’une fièvre et de douleurs utérines doit particulièrement attirer l’attention, car une infection peut évoluer rapidement. Certaines formes chroniques sont toutefois beaucoup plus discrètes et peuvent être découvertes lors d’un bilan gynécologique, notamment dans certaines situations d’infertilité.

Le diagnostic repose principalement sur l’examen médical et le contexte dans lequel les symptômes sont apparus. Le médecin recherche notamment une infection après un accouchement ou une intervention, mais également d’éventuels signes d’infection génitale haute. Des prélèvements microbiologiques, des analyses sanguines ou une échographie pelvienne peuvent être réalisés selon la situation. L’imagerie permet notamment de rechercher une complication ou une autre cause aux douleurs. Dans certaines formes chroniques, une biopsie de l’endomètre peut être nécessaire pour confirmer l’inflammation et en préciser les caractéristiques.

Des antibiotiques pour éviter les complications

Le traitement des formes infectieuses repose principalement sur les antibiotiques, adaptés à l’origine probable de l’infection et à sa gravité. Après un accouchement, une endométrite fébrile peut nécessiter une hospitalisation et l’administration d’antibiotiques par voie intraveineuse. Lorsque l’infection est associée à une maladie inflammatoire pelvienne, une prise en charge adaptée doit également tenir compte des agents infectieux potentiellement responsables. Dans certaines situations, notamment lorsqu’une infection sexuellement transmissible est identifiée, l’évaluation et le traitement des partenaires peuvent être nécessaires.

La principale préoccupation est d’éviter que l’infection ne s’étende aux tissus voisins ou ne provoque une infection généralisée. Dans les formes sévères, une complication infectieuse peut nécessiter une prise en charge urgente. Certaines atteintes inflammatoires chroniques de l’endomètre sont également étudiées pour leur possible association avec des difficultés de fertilité ou des échecs d’implantation embryonnaire, même si les mécanismes et les bénéfices de certaines stratégies thérapeutiques restent discutés selon les situations.

L’endométrite ne doit donc pas être confondue avec les douleurs menstruelles habituelles. Une gêne pelvienne passagère possède de nombreuses causes bénignes, mais une douleur persistante accompagnée de fièvre, de pertes inhabituelles ou de saignements anormaux mérite une consultation. Après un accouchement ou une intervention gynécologique, ces symptômes doivent être signalés rapidement. Lorsqu’elle est identifiée et traitée à temps, l’endométrite aiguë évolue généralement favorablement, ce qui souligne l’importance de ne pas banaliser les signes d’infection utérine.