Pengo Bossio Wangi, jeune espoir français du MMA, est tué lors d'une attaque terroriste à Trappes, provoquant une vive émotion parmi ses proches et au sein de son club. L'enquête se concentre sur un éventuel mobile raciste ou religieux, alors que la communauté sportives pleure la perte d'un membre prometteur.

Le jeune homme tué vendredi 23 octobre dans l’attaque terroriste de Trappes, dans les Yvelines, a été identifié. Il s’agit de Pengo Bossio Wangi, 26 ans, un passionné d’arts martiaux mixtes (MMA) qui rêvait de devenir combattant professionnel. Selon les informations du Parisien, le jeune sportif s’entraînait plusieurs fois par semaine à l’Atch Academy d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Sa disparition suscite une vive émotion dans son entourage et au sein de son club, où il était apprécié pour son investissement et sa bonne humeur.

Pengo Bossio Wangi consacrait une grande partie de son temps libre à sa passion pour les sports de combat. À l’Atch Academy, il travaillait régulièrement pour progresser et atteindre son objectif : faire carrière dans le MMA professionnel. Son entraîneur décrit un jeune homme particulièrement sociable, toujours souriant et apprécié de ses partenaires d’entraînement. « Il avait toujours le sourire et parlait à tout le monde », témoigne-t-il auprès du Parisien. Derrière le sportif déterminé, ses proches décrivent ainsi un jeune homme chaleureux, dont les ambitions ont été brutalement interrompues.

Un jeune sportif fauché dans une attaque terroriste

Vendredi matin, Pengo Bossio Wangi a perdu la vie lors de l’attaque survenue à Trappes et dans la commune voisine de La Verrière. Un homme armé a ouvert le feu sur plusieurs personnes, faisant également des blessés, avant d’être interpellé par les forces de l’ordre. Le Parquet national antiterroriste s’est saisi de l’enquête, qui porte notamment sur un possible mobile raciste ou religieux. Emmanuel Macron a exprimé le soutien de la Nation aux victimes et à leurs familles.

La mort de Pengo Bossio Wangi donne un visage à cette attaque qui a profondément choqué les habitants des Yvelines. À seulement 26 ans, le jeune homme nourrissait encore de nombreux projets sportifs et personnels. Son entraîneur et ses partenaires de l’Atch Academy perdent un membre de leur communauté, tandis que sa famille doit affronter une disparition brutale.