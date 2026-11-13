Le Rassemblement national prévoit de déposer une plainte en diffamation contre Marine Tondelier suite à ses déclarations sur l'attentat raciste de Trappes. Tandis que Tondelier maintient ses accusations concernant un lien avec le parti, l'enquête sur l'agression meurtrière produira des éléments pour clarifier les responsabilités politiques et criminelles.

Le Rassemblement national entend engager une procédure judiciaire contre Marine Tondelier après ses déclarations sur l’attentat raciste de Trappes. Le parti reproche à la secrétaire nationale des Écologistes d’avoir établi un lien entre ses idées et le passage à l’acte du principal suspect. La responsable écologiste maintient ses critiques, tandis que l’enquête sur l’attaque du 23 octobre se poursuit.

La polémique politique autour de l’attentat raciste de Trappes pourrait se prolonger devant les tribunaux. Jeudi 12 novembre, Andréa Kotarac, porte-parole de Marine Le Pen, a annoncé que le Rassemblement national déposerait « très prochainement » une plainte en diffamation contre Marine Tondelier. Le parti conteste les propos tenus par la dirigeante écologiste sur BFMTV, dans lesquels elle mettait en cause le rôle des discours politiques dans le passage à l’acte du principal suspect, Kévin Tessier.

La semaine précédente, Marine Tondelier avait évoqué la découverte, chez le suspect, d’éléments faisant référence au Rassemblement national. Elle avait notamment affirmé que des individus commettaient des violences au nom du parti. Les objets en question étaient des autocollants portant des slogans favorables au RN, que le suspect aurait fabriqués lui-même. Aucun élément judiciaire rendu public ne permet cependant d’établir que le Rassemblement national aurait participé à la préparation de l’attentat ou donné des instructions à son auteur présumé.

Le Rassemblement national conteste les accusations

Pour Andréa Kotarac, les déclarations de Marine Tondelier dépassent le cadre d’une confrontation politique ordinaire. Le porte-parole de Marine Le Pen considère qu’elles portent atteinte à la réputation du parti en lui attribuant une responsabilité dans un acte criminel. Il a confirmé l’intention du RN de saisir la justice, sans préciser la date exacte du dépôt de plainte. À ce stade, il s’agit donc d’une procédure annoncée, dont l’engagement effectif reste à confirmer.

Interrogée à son tour sur franceinfo, Marine Tondelier n’a pas retiré ses propos. La responsable écologiste estime que la présence d’autocollants favorables au RN chez le suspect justifie des explications de la part de cette formation politique. Elle reproche également à ses dirigeants de ne pas avoir suffisamment pris leurs distances avec les références politiques retrouvées au cours de l’enquête. Le parti rejette cette interprétation et dénonce une instrumentalisation de l’attentat.

Une affaire judiciaire distincte de l’enquête sur l’attentat

Le 23 octobre, une série d’attaques commises à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi, un Français noir de 26 ans, et fait sept blessés. Kévin Tessier, âgé de 39 ans, est le principal suspect. Selon des éléments rapportés par franceinfo, il aurait déclaré en garde à vue avoir choisi ses victimes en raison de leur origine ou de leur religion supposée. L’enquête doit encore établir précisément son parcours, ses motivations et ses éventuels liens avec des réseaux extrémistes.

La plainte annoncée par le RN constituerait une procédure distincte de celle portant sur les violences du 23 octobre. Elle conduirait la justice à examiner la portée exacte des déclarations de Marine Tondelier et leur éventuel caractère diffamatoire. Cette nouvelle confrontation intervient dans un climat politique tendu, où la question de la responsabilité des discours publics face aux violences racistes occupe une place croissante. Les conclusions de l’enquête pénale restent toutefois indispensables pour établir les faits et les responsabilités individuelles.