Les fausses alertes à la bombe en France et en Europe suscitent l'inquiétude des autorités. Laurent Nuñez évoque une possible action coordonnée, accompagnée d'une investigation visant à déterminer l'implication d'éventuels acteurs étrangers. Face à cette situation, Emmanuel Macron convoque un Conseil de défense pour évaluer les mesures à adopter.

La multiplication des fausses alertes à la bombe en France et dans plusieurs pays européens inquiète les autorités. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez estime que ces menaces pourraient relever d’actions coordonnées, sans exclure une tentative d’ingérence étrangère. Alors que des établissements scolaires, des gares et des avions ont été visés, Emmanuel Macron a annoncé la tenue prochaine d’un Conseil de défense.

La France fait face à une succession de fausses alertes à la bombe qui mobilisent les forces de sécurité depuis plusieurs jours. Ce vendredi 13 novembre, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a évoqué le caractère potentiellement concerté de ces menaces, dont certaines pourraient s’inscrire dans une stratégie de déstabilisation. L’hypothèse d’une intervention étrangère est étudiée par les autorités, même si aucune responsabilité étatique n’a été formellement établie.

Jeudi, trois établissements scolaires français ont été concernés par des alertes ayant nécessité des vérifications de sécurité. Des évacuations ont notamment été signalées à Marseille, dans le Jura et à Laon, dans l’Aisne. La gare de Calais a également été touchée par une alerte, entraînant des perturbations du trafic ferroviaire. Ces incidents s’ajoutent aux nombreuses menaces visant des avions commerciaux au-dessus du territoire français et dans plusieurs autres pays européens.

Une vague de menaces qui touche plusieurs pays européens

Le phénomène dépasse largement les frontières françaises. Mercredi 11 novembre, des milliers d’établissements scolaires italiens ont reçu des courriels annonçant la présence supposée d’engins explosifs. Des menaces similaires ont été adressées à des écoles au Royaume-Uni et en Irlande, provoquant des évacuations et l’intervention des forces de l’ordre. Dans les cas examinés, les opérations de vérification n’ont pas permis de découvrir d’explosifs.

Le secteur aérien a également été particulièrement touché. Plusieurs vols ont été déroutés ou contraints d’atterrir afin de permettre des inspections de sécurité. En France, un appareil de la compagnie Aer Lingus a notamment été dérouté vers Évreux, tandis que d’autres avions ont été dirigés vers Orly et Bordeaux. Même lorsqu’elles sont infondées, ces alertes entraînent des conséquences importantes : mobilisation des services de déminage, interruption des transports, perturbation des activités économiques et inquiétude des voyageurs.

La piste d’une opération de déstabilisation examinée

Le parquet de Paris a ouvert, le 7 novembre, une enquête destinée à identifier les auteurs des messages menaçants. Les investigations portent notamment sur l’origine des courriels et sur l’existence éventuelle de liens avec des puissances étrangères. Les enquêteurs cherchent à déterminer si ces alertes résultent d’initiatives individuelles, de groupes organisés ou d’une campagne plus large destinée à provoquer des perturbations dans plusieurs pays.

Cette hypothèse s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue face aux opérations dites hybrides, qui peuvent combiner cyberattaques, désinformation, sabotages et autres actions de déstabilisation. Toutefois, le président Emmanuel Macron a appelé jeudi à la prudence. Depuis Dublin, où il participait à un sommet européen, le chef de l’État a souligné que les éléments disponibles ne permettaient pas encore d’attribuer ces menaces à une puissance étrangère. La coordination apparente de certains incidents ne suffit donc pas, à elle seule, à identifier leurs commanditaires.

Emmanuel Macron annonce un Conseil de défense

Face à la répétition de ces événements, le président de la République a annoncé qu’il réunirait prochainement un Conseil de défense et de sécurité nationale. Cette réunion doit permettre aux autorités d’évaluer la situation, de renforcer la coordination entre les services compétents et d’examiner les réponses à apporter à cette multiplication des menaces. Le gouvernement souhaite notamment éviter que ces alertes ne désorganisent durablement les transports et les établissements scolaires.

Pour les services de sécurité, la difficulté consiste à distinguer rapidement les menaces crédibles des fausses informations, sans prendre le risque de négliger un danger réel. Chaque signalement nécessite une évaluation et peut conduire à des mesures de précaution importantes. Les investigations devront désormais établir si les différentes alertes présentent des caractéristiques communes et si leurs auteurs agissent de manière coordonnée. En attendant leurs conclusions, les autorités maintiennent un niveau de vigilance élevé sur l’ensemble du territoire.