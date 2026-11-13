Jean-Luc Mélenchon présente un plan ambitieux de 3,45 milliards d'euros pour relancer l'industrie textile française, visant à augmenter la part de vêtements fabriqués en France à 10 % d'ici 2032. Ce projet comprend le développement de cultures de lin et de chanvre, ainsi que des initiatives pour favoriser le recyclage et l'économie circulaire.

Relocaliser la production de vêtements, développer la culture du lin et du chanvre, soutenir le recyclage et créer des milliers d’emplois : Jean-Luc Mélenchon présente ce vendredi 13 novembre un plan destiné à reconstruire l’industrie textile française. Doté de 3,45 milliards d’euros sur cinq ans, ce projet ambitionne de porter à 10 % la part des vêtements neufs fabriqués en France d’ici 2032, contre seulement 3 % aujourd’hui.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon entend faire de la réindustrialisation l’un des axes de son programme économique. Le candidat de La France insoumise dévoile ce vendredi un plan d’investissement consacré à la filière textile, à l’occasion de sa visite au salon du Made in France. L’objectif affiché est de reconstruire une chaîne de production complète sur le territoire national, depuis la culture des matières premières jusqu’à la confection des vêtements, en passant par la filature et le tissage.

Le constat dressé par le mouvement est celui d’une industrie largement délocalisée. Selon les chiffres avancés dans son plan, seuls 3 % des vêtements achetés en France sont aujourd’hui fabriqués dans l’Hexagone. Pour inverser cette tendance, LFI propose de mobiliser 3,45 milliards d’euros sur un quinquennat afin de porter cette proportion à 10 % en 2032. Cette progression représenterait environ 80 000 tonnes supplémentaires de vêtements produits chaque année sur le territoire français.

Le lin et le chanvre au cœur de la stratégie industrielle

Le projet prévoit un développement important des cultures françaises de lin et de chanvre, deux matières premières susceptibles d’alimenter une industrie textile moins dépendante des importations. Les surfaces consacrées au lin augmenteraient de 40 000 hectares pour atteindre 240 000 hectares, tandis que celles dédiées au chanvre progresseraient dans les mêmes proportions, jusqu’à 65 000 hectares. Cette orientation vise à renforcer l’approvisionnement national tout en privilégiant des fibres végétales.

La France dispose déjà d’une production importante de lin, mais une partie de sa transformation industrielle est réalisée à l’étranger. Jean-Luc Mélenchon souhaite donc relocaliser les étapes de filature, de tissage et de confection afin de conserver davantage de valeur ajoutée sur le territoire. Son programme mise également sur la robotisation et la production à grande échelle pour réduire les coûts de fabrication. Un fonds public serait chargé de soutenir l’émergence d’entreprises capables de produire des vêtements français accessibles au grand public.

Des commandes publiques et un bonus-malus écologique

Pour garantir des débouchés aux entreprises, La France insoumise souhaite mobiliser la commande publique, dont le montant est estimé à 722 millions d’euros par an dans le secteur de l’habillement. Le mouvement envisage également des obligations d’achat pour certaines commandes privées des entreprises. L’objectif est de créer une demande suffisamment importante et régulière pour accompagner le développement de nouvelles capacités industrielles.

Le plan comporte aussi un volet réglementaire destiné à limiter la concurrence des vêtements importés les plus polluants. LFI propose notamment un système de bonus-malus écologique, l’interdiction de certaines substances chimiques dangereuses et la création d’une plateforme nationale consacrée aux vêtements fabriqués en France. Ces mesures devraient toutefois être précisées sur le plan juridique, notamment au regard des règles européennes relatives au marché intérieur et au commerce international.

Le réemploi et le recyclage pour limiter les déchets textiles

Jean-Luc Mélenchon souhaite parallèlement développer l’économie circulaire. Son objectif est que 25 % des vêtements mis sur le marché français proviennent du réemploi ou de filières circulaires. Le programme prévoit d’atteindre 70 000 tonnes de textiles réemployés et 200 000 tonnes recyclées chaque année à l’horizon 2032, contre environ 60 000 tonnes recyclées actuellement. Le mouvement défend une gestion publique de cette filière afin d’en structurer le développement.

Enfin, le plan prévoit 10 millions d’euros supplémentaires par an pour soutenir les textiles techniques et un programme national de formation élaboré avec France Travail. LFI avance un objectif d’au moins 55 000 emplois directs créés grâce à cette stratégie. La réalisation de ces ambitions dépendrait toutefois de la capacité à attirer les investissements, à reconstituer les compétences industrielles et à produire à des prix compétitifs. À quelques mois de la présidentielle, ce projet illustre la volonté de Jean-Luc Mélenchon d’articuler souveraineté industrielle, transition écologique et politique de l’emploi.