Présidentielle 2027 : Teddy Riner lance sa campagne avec deux déplacements consacrés à la santé et au Made in France

Teddy Riner lance sa campagne présidentielle en effectuant deux déplacements : une visite à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis pour aborder les enjeux sanitaires, suivie d'une participation au salon du Made in France à Paris. Ce début de campagne témoigne de ses priorités en matière de santé et de production nationale.

Quatre jours après avoir annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, Teddy Riner entame ses premiers déplacements sur le terrain. Le champion olympique de judo se rend ce vendredi 13 novembre à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, avant de participer samedi au salon du Made in France, à Paris. Deux rendez-vous qui doivent lui permettre de présenter ses premières priorités et d’aller à la rencontre des Français.

Teddy Riner passe des annonces aux déplacements. Après avoir officialisé sa candidature à l’élection présidentielle lundi 9 novembre, le judoka de 37 ans a choisi de commencer sa campagne par une visite à l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ce vendredi 13 novembre. Le sportif a annoncé ce déplacement sur le réseau social X, expliquant vouloir se confronter aux difficultés rencontrées par les patients et les professionnels de santé.

Le quintuple champion olympique entend notamment aborder les délais d’attente, les tensions hospitalières et les difficultés d’accès aux soins. Cette première visite intervient alors que son entourage avait initialement annoncé un déplacement samedi au salon du Made in France. Teddy Riner a finalement décidé d’avancer son entrée sur le terrain en consacrant sa première sortie à la question sanitaire.

Un rendez-vous samedi au salon du Made in France

Le candidat est attendu samedi 14 novembre à partir de 14 heures au salon du Made in France, organisé à Paris Expo Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de la capitale. Cette manifestation consacrée à la production française rassemble environ 1 000 exposants issus de différents secteurs économiques, notamment l’industrie, l’artisanat, la mode et l’alimentation.

Pour sa quatorzième édition, le salon espère accueillir plus de 110 000 visiteurs. Ce rendez-vous offrira à Teddy Riner l’occasion de rencontrer des entrepreneurs, des artisans et des représentants d’entreprises françaises. Le choix de cet événement inscrit également son déplacement dans les débats sur la production nationale, l’emploi et la souveraineté économique.

Une candidature annoncée le 9 novembre

Teddy Riner a créé la surprise lundi 9 novembre en annonçant son intention de briguer la présidence de la République. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le champion de judo a reconnu ne pas appartenir au monde politique traditionnel, tout en affirmant vouloir participer au débat public et proposer une autre manière d’aborder les difficultés du pays.

Se présentant comme un candidat « ni de droite ni de gauche », il souhaite notamment mettre en avant le rassemblement des Français. Sa candidature a suscité plusieurs réactions dans la classe politique. Emmanuel Macron a salué son engagement, tandis qu’Édouard Philippe et Dominique de Villepin ont également commenté son entrée dans la campagne.

Un programme en préparation depuis plusieurs mois

Selon son entourage, Teddy Riner travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration de son programme présidentiel avec une équipe de spécialistes. L’ancien ministre de la Santé François Braun figure parmi les personnalités associées à cette réflexion. Le candidat souhaite notamment aborder les questions de santé, de pouvoir d’achat, de sécurité et de finances publiques.

Son équipe devra également structurer une organisation de campagne, rechercher des financements et réunir les 500 parrainages d’élus nécessaires pour participer au premier tour de l’élection présidentielle. Teddy Riner a indiqué vouloir financer sa campagne grâce à des dons, des appels de fonds et des ressources personnelles.

Ces deux premiers déplacements marquent le début d’une nouvelle étape pour le sportif, désormais engagé dans une campagne nationale. Après la santé à Saint-Denis et la production française à Paris, ses prochaines interventions devraient permettre de préciser ses propositions et les orientations de son programme pour 2027.

Précision : les informations actualisées de ce vendredi indiquent que la visite à l’hôpital de Saint-Denis précède celle du salon du Made in France. Il ne s’agit donc plus, à proprement parler, du premier déplacement de campagne samedi. TF1 Info+2