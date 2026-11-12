Présidentielle 2027 : Édouard Philippe ferme à nouveau la porte à une primaire de la droite et du centre

Édouard Philippe rejette de nouveau l'idée d'une primaire pour la droite en vue de l'élection présidentielle de 2027, craignant qu'elle n'aggrave les divisions. Son entourage insiste sur la nécessité de conserver l'autonomie de son mouvement, Horizons, en misant sur une stratégie visant à rassembler les soutiens autour de sa propre candidature.

Édouard Philippe ne compte pas participer à une primaire destinée à départager les prétendants de la droite et du centre pour l’élection présidentielle de 2027. Son entourage a réaffirmé cette position, dénonçant un processus susceptible d’entretenir la « désunion et la confusion ». Le maire du Havre et président d’Horizons entend ainsi préserver sa propre stratégie présidentielle, alors que les discussions sur une candidature commune continuent d’agiter son camp politique.

La perspective d’une primaire réunissant les différentes sensibilités de la droite et du centre ne convainc toujours pas Édouard Philippe. L’entourage de l’ancien Premier ministre a réaffirmé son refus de participer à une telle consultation pour désigner un candidat à l’élection présidentielle de 2027. « Il ne participera pas », assure son camp, qui considère qu’une compétition interne risquerait de multiplier les tensions plutôt que de favoriser un rassemblement. Cette prise de position intervient dans un contexte de discussions entre plusieurs responsables politiques sur la meilleure stratégie à adopter face à la fragmentation de l’électorat de droite et du centre.

Déjà engagé dans la préparation de l’échéance présidentielle, Édouard Philippe défend une démarche fondée sur son propre projet politique et sur la construction d’une majorité autour de sa candidature. Le président d’Horizons estime qu’une primaire ne constitue pas nécessairement le meilleur moyen de faire émerger une candidature capable de rassembler au-delà des formations partisanes. Ses proches redoutent notamment qu’une confrontation entre candidats issus de familles politiques voisines ne laisse des divisions durables à quelques mois du premier tour.

Une primaire qui divise les responsables de la droite et du centre

La question d’une désignation commune revient régulièrement dans les débats politiques à l’approche de 2027. Ses partisans y voient un moyen de limiter la dispersion des candidatures et de donner une légitimité démocratique à un candidat unique. D’autres responsables considèrent au contraire qu’une telle procédure pourrait accentuer les rivalités personnelles et programmatiques. Le refus d’Édouard Philippe illustre ces divergences, alors que les contours d’une éventuelle primaire, ses participants et ses règles restent à préciser.

Pour l’ancien chef du gouvernement, l’enjeu consiste également à conserver son autonomie vis-à-vis des autres formations politiques. Son mouvement Horizons constitue le principal instrument de sa préparation présidentielle, mais une candidature nationale suppose aussi de rechercher des soutiens au-delà de son propre parti. En refusant de se soumettre à une primaire, Édouard Philippe privilégie donc une stratégie de rassemblement construite autour de sa candidature plutôt qu’une sélection préalable entre plusieurs prétendants.

La bataille des candidatures reste ouverte pour 2027

Cette décision ne met pas fin aux discussions sur l’organisation du camp de la droite et du centre. Plusieurs sensibilités politiques doivent encore déterminer si elles souhaitent soutenir un candidat commun, présenter leurs propres représentants ou rechercher des accords à une étape ultérieure. Les divergences portent autant sur la méthode de désignation que sur les orientations économiques, institutionnelles et sociales qui pourraient constituer la base d’un projet partagé.

À mesure que l’échéance présidentielle approche, la question du nombre de candidatures pourrait devenir un sujet central pour ces formations. Le maintien de la position d’Édouard Philippe complique toutefois l’hypothèse d’une primaire qui réunirait l’ensemble des principaux prétendants. Son entourage privilégie une autre voie : convaincre les électeurs et les partenaires politiques directement, sans passer par une compétition interne. Reste à savoir si cette stratégie permettra de construire les alliances recherchées avant le scrutin de 2027.