Jordan Bardella annonce une stricte nouvelle mesure concernant le renouvellement de titre de séjour : les étrangers sans emploi depuis six mois ne pourront plus le renouveler. Cette position renforce la ligne du Rassemblement national en matière d'immigration, avec des objectifs de lutte contre l'islamisme radical et de stricte régulation du séjour.

Jordan Bardella précise sa ligne sur l’immigration à quelques mois de la présidentielle. Invité mardi 10 novembre de l’émission « Face à BFM », le président du Rassemblement national a annoncé qu’en cas d’arrivée au pouvoir de son parti en 2027, les étrangers ne disposant plus d’un contrat de travail depuis six mois ne pourraient plus obtenir le renouvellement de leur titre de séjour. « Au bout de six mois, un étranger qui n’a pas de contrat de travail ne verra pas son titre de séjour renouvelé », a-t-il déclaré. Une proposition qui marque un durcissement par rapport au programme présidentiel du RN en 2022, lequel prévoyait un délai d’un an. Le dirigeant nationaliste entend ainsi conditionner plus strictement le maintien sur le territoire français à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette mesure s’inscrit dans un discours plus large visant à réduire l’immigration. Jordan Bardella estime que la politique migratoire française pèse sur les finances publiques, les services publics et la cohésion nationale. Il défend un système dans lequel le séjour pour motif professionnel serait davantage lié à l’occupation effective d’un emploi. Si la proposition était adoptée, elle modifierait sensiblement les conditions de renouvellement de certains titres de séjour, notamment pour des salariés étrangers ayant perdu leur emploi. Le droit actuel prévoit en effet des protections pour les titulaires de certaines cartes de séjour involontairement privés d’activité. Le président du RN n’a pas précisé les exceptions qu’il entendrait maintenir, ni les modalités applicables aux personnes ayant des attaches familiales ou un droit au séjour fondé sur d’autres motifs.

Mosquées radicales, expulsions et Frères musulmans : le RN précise ses priorités

Au cours de son intervention, Jordan Bardella a également détaillé plusieurs mesures qu’il entend prendre contre l’islamisme radical. Le président du RN promet de fermer les mosquées qu’il considère comme radicales, d’expulser les étrangers radicalisés diffusant une idéologie islamiste et de dissoudre les associations qu’il accuse de prêcher la haine des valeurs françaises. Il souhaite aussi demander à l’Union européenne d’inscrire les Frères musulmans sur sa liste des organisations terroristes. Ces annonces prolongent les orientations sécuritaires et migratoires défendues depuis plusieurs années par le Rassemblement national, tout en soulevant des questions sur les critères juridiques permettant de prononcer les mesures envisagées et sur les garanties prévues pour les personnes concernées.

Cette nouvelle séquence intervient au lendemain du rejet en commission d’une proposition de loi socialiste visant, à l’inverse, à faciliter la régularisation des travailleurs sans papiers. Alors que le PS souhaite ouvrir davantage l’accès au séjour par l’emploi, Jordan Bardella propose de rendre plus restrictif son renouvellement en cas de perte d’activité.