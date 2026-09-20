Budget 2027 : Jordan Bardella annonce un contre-budget du Rassemblement national

Le Rassemblement national présentera sa propre trajectoire pour les finances publiques. En déplacement samedi à Breteuil, dans l’Oise, Jordan Bardella a annoncé la préparation d’un contre-budget pour 2027 et avancé plusieurs pistes d’économies sur le fonctionnement de l’État, la protection sociale et la contribution française au budget européen.

Le RN entend désormais détailler sa propre réponse au projet budgétaire du gouvernement. En déplacement samedi 19 septembre dans l’Oise, Jordan Bardella a annoncé que son parti présenterait un « contre-budget » pour 2027.

Le président du Rassemblement national affirme vouloir présenter une trajectoire de redressement des comptes publics tout en rejetant une augmentation des prélèvements obligatoires sur les ménages et les entreprises.

Train de vie de l’État, fraude et contribution européenne

Jordan Bardella a cité plusieurs domaines dans lesquels son parti souhaite rechercher des économies : réduction du coût de fonctionnement de l’État, diminution du nombre d’opérateurs publics, lutte contre la fraude et réduction de la contribution française au budget de l’Union européenne.

Il a également réaffirmé la proposition du RN de réserver certaines prestations sociales aux Français. Cette orientation nécessiterait des modifications juridiques importantes et devrait, selon les dispositifs concernés, être examinée au regard des règles constitutionnelles et européennes applicables.

Le chiffrage complet reste à examiner

La prise de parole de samedi fixe donc les grandes orientations du futur contre-budget, mais ne fournit pas encore dans cette séquence l’ensemble du détail permettant d’évaluer chaque mesure, son rendement et son calendrier d’application.

La comparaison avec le projet du gouvernement pourra réellement être effectuée lorsque le RN aura présenté le document complet. L’exécutif, de son côté, cherche à dégager environ 54 milliards d’euros d’efforts afin de ramener le déficit public à 5 % du PIB en 2027.