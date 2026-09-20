Budget 2027 : Catherine Pégard annonce des baisses de crédits dans le spectacle vivant

La ministre de la Culture Catherine Pégard a confirmé ce dimanche que les établissements publics du spectacle vivant devraient composer avec des crédits en baisse en 2027. Plutôt qu’une réduction uniforme, elle défend cependant une méthode « au cas par cas », destinée notamment à préserver autant que possible la production artistique.

Le spectacle vivant devra participer à l’effort budgétaire demandé par le gouvernement. Interrogée ce dimanche 20 septembre sur franceinfo, Catherine Pégard a reconnu que certaines structures publiques disposeraient de moins de crédits l’année prochaine. Le gouvernement cherche actuellement à dégager 54 milliards d’euros d’efforts dans le cadre du budget 2027.

Des économies « au cas par cas »

La ministre refuse toutefois le principe d’un coup de rabot identique pour l’ensemble des établissements. Elle affirme vouloir examiner leur situation individuellement afin que les réductions budgétaires ne rendent pas les institutions concernées trop fragiles. Aucun tableau détaillant les baisses établissement par établissement n’a pour l’instant été présenté.

Catherine Pégard dit avoir récemment rencontré les responsables de grands théâtres parisiens et d’opéras afin d’identifier les dépenses susceptibles d’être reportées. Parmi les pistes évoquées figurent le décalage de certains investissements ou de travaux qui ne présentent pas un caractère immédiatement indispensable.

Préserver la production artistique

La ligne rouge affichée par la ministre concerne la production. Catherine Pégard souhaite en préserver « au maximum » les moyens, considérant qu’elle constitue le cœur de l’activité des établissements culturels. L’objectif consiste donc à rechercher prioritairement les économies ailleurs, même si les arbitrages définitifs ne sont pas encore connus.

Le dossier reste sensible après les inquiétudes exprimées cet été par plusieurs opéras, théâtres et structures culturelles. Des crédits de 2026 concernant 28 établissements avaient d’abord été gelés avant d’être finalement débloqués par le ministère.