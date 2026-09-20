Pensions alimentaires impayées : Sébastien Delogu affirme avoir « régularisé » sa situation

Sébastien Delogu, député de LFI, annonce avoir remboursé l'intégralité des pensions alimentaires impayées pour ses deux enfants, s'excusant de ses manquements. Bien qu'il ait régularisé la situation, une enquête pour abandon de famille demeure en cours suite à une plainte de son ex-compagne, sans confirmation indépendante de ses affirmations.

Sébastien Delogu affirme avoir intégralement remboursé les pensions alimentaires qu’il ne versait plus depuis plusieurs mois pour ses deux enfants. Dans un communiqué publié ce samedi, le député LFI des Bouches-du-Rhône reconnaît ses manquements, présente ses excuses et assure avoir désormais régularisé la situation.

« J’ai pris les dispositions nécessaires pour régulariser cette situation et rembourser l’intégralité de la somme. C’est chose faite », écrit-il. Le député ajoute : « Payer cette pension est un devoir » et reconnaît avoir traversé des difficultés dont il assume « la responsabilité ». « Je m’en excuse d’autant plus que mes enfants n’ont pas à en subir les conséquences », poursuit-il.

Près de 20 000 euros d’impayés selon Mediapart

L’affaire avait été révélée le 7 septembre par Mediapart. Le média rapportait que Sébastien Delogu avait cessé de payer la pension alimentaire depuis avril 2025 et évaluait les sommes dues à près de 20 000 euros. Le parlementaire avait alors reconnu les impayés tout en invoquant notamment un conflit avec son ancienne compagne concernant l’exercice de ses droits parentaux.

Selon les informations publiées précédemment par Mediapart et reprises par Le Parisien, une enquête avait été ouverte à Marseille pour « abandon de famille » et « soustraction d’enfant » après une plainte de son ex-compagne. L’affirmation de Sébastien Delogu selon laquelle les sommes ont désormais été intégralement remboursées n’a pas été vérifiée indépendamment et ne permet pas, à elle seule, de conclure à la fin d’éventuelles procédures judiciaires.