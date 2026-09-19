Attaques hybrides : les préfets chargés de préparer les territoires à une éventuelle crise

Face à une menace russe croissante, le gouvernement français exige que chaque préfet mette en place un « état-major de sécurité et de défense » pour anticiper d'éventuelles attaques hybrides. Cette initiative vise à coordonner les efforts des autorités locales, des entreprises et des associations, tout en évaluant les ressources humaines mobilisables en situation de crise.

Après les annonces d’Emmanuel Macron sur la menace russe, le gouvernement veut désormais organiser la préparation directement dans les départements. Selon les informations de RTL publiées ce samedi, chaque préfet devra mettre en place dès la semaine prochaine un « état-major de sécurité et de défense » afin d’anticiper les conséquences d’éventuelles attaques hybrides contre la France.

Ces structures réuniront les responsables locaux de la police, de la gendarmerie et du renseignement, mais aussi des entreprises, des associations, la protection civile ou encore la Croix-Rouge. L’objectif sera notamment d’identifier les infrastructures et entreprises susceptibles d’être visées : centrales électriques, réseaux de télécommunications, sites industriels sensibles ou PME travaillant pour l’Ukraine.

Recenser les réservistes et les personnels indispensables

Les préfets devront également travailler sur les moyens humains disponibles en cas de crise. Les différentes listes de citoyens appartenant aux réserves doivent être croisées afin d’éviter les doublons et d’identifier ceux qui peuvent réellement être mobilisés. Une attention particulière sera portée aux personnes exerçant parallèlement une activité indispensable dans des entreprises stratégiques.

Cette préparation intervient au lendemain de l’annonce par Emmanuel Macron d’un plan de protection des infrastructures critiques françaises contre les drones, cyberattaques, sabotages et opérations de déstabilisation. Le chef de l’État avait averti vendredi que la « nature de l’agressivité russe » avait changé et que les menaces hybrides contre l’Europe s’intensifiaient.

Il ne s’agit toutefois pas de l’annonce d’une mobilisation générale ni d’une guerre considérée comme imminente. Un haut fonctionnaire cité par RTL souligne que « la vraie guerre n’est pas pour demain », tout en estimant que la situation peut se dégrader. La logique affichée est donc celle de l’anticipation : connaître les vulnérabilités locales et préparer une réponse avant qu’une crise majeure ne survienne.