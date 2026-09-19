POLITIQUE

Attaques hybrides : les préfets chargés de préparer les territoires à une éventuelle crise

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Attaques hybrides : les préfets chargés de préparer les territoires à une éventuelle crise
Attaques hybrides : les préfets chargés de préparer les territoires à une éventuelle crise

Après les annonces d’Emmanuel Macron sur la menace russe, le gouvernement veut désormais organiser la préparation directement dans les départements. Selon les informations de RTL publiées ce samedi, chaque préfet devra mettre en place dès la semaine prochaine un « état-major de sécurité et de défense » afin d’anticiper les conséquences d’éventuelles attaques hybrides contre la France.

Ces structures réuniront les responsables locaux de la police, de la gendarmerie et du renseignement, mais aussi des entreprises, des associations, la protection civile ou encore la Croix-Rouge. L’objectif sera notamment d’identifier les infrastructures et entreprises susceptibles d’être visées : centrales électriques, réseaux de télécommunications, sites industriels sensibles ou PME travaillant pour l’Ukraine.

Recenser les réservistes et les personnels indispensables

Les préfets devront également travailler sur les moyens humains disponibles en cas de crise. Les différentes listes de citoyens appartenant aux réserves doivent être croisées afin d’éviter les doublons et d’identifier ceux qui peuvent réellement être mobilisés. Une attention particulière sera portée aux personnes exerçant parallèlement une activité indispensable dans des entreprises stratégiques.

Cette préparation intervient au lendemain de l’annonce par Emmanuel Macron d’un plan de protection des infrastructures critiques françaises contre les drones, cyberattaques, sabotages et opérations de déstabilisation. Le chef de l’État avait averti vendredi que la « nature de l’agressivité russe » avait changé et que les menaces hybrides contre l’Europe s’intensifiaient.

Il ne s’agit toutefois pas de l’annonce d’une mobilisation générale ni d’une guerre considérée comme imminente. Un haut fonctionnaire cité par RTL souligne que « la vraie guerre n’est pas pour demain », tout en estimant que la situation peut se dégrader. La logique affichée est donc celle de l’anticipation : connaître les vulnérabilités locales et préparer une réponse avant qu’une crise majeure ne survienne.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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