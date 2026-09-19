Entrevue POLITIQUE

Budget 2027 : le RN entrouvre la porte à une réduction ciblée de l’abattement fiscal des retraités

Par

2 minutes de lecture

Budget 2027 : le RN entrouvre la porte à une réduction ciblée de l’abattement fiscal des retraités
Budget 2027 : le RN entrouvre la porte à une réduction ciblée de l’abattement fiscal des retraités

Le Rassemblement national commence à préciser les concessions qu’il pourrait accepter lors de l’examen du budget 2027. Selon Le Monde, Jean-Philippe Tanguy se dit désormais prêt à discuter d’une réduction ciblée de l’abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les retraités, à condition que la mesure ne frappe pas indistinctement l’ensemble des pensionnés. Le député RN continue en revanche de rejeter toute désindexation des pensions sur l’inflation.

Cette ouverture constitue une évolution par rapport à la ligne affichée quelques jours plus tôt. Lundi, sur TF1, Jean-Philippe Tanguy présentait encore aussi bien la désindexation des pensions que l’évolution de l’abattement fiscal comme une « ligne rouge ». Le RN avait d’ailleurs fait supprimer, lors du budget 2026, une réforme de cet avantage fiscal qui aurait augmenté l’impôt payé par une partie des retraités.

Marine Le Pen salue certains « bougers » de Lecornu

Vendredi, lors de son déplacement à Pomas dans l’Aude, Marine Le Pen a également accueilli favorablement certaines propositions dévoilées par Sébastien Lecornu. Elle s’est notamment félicitée de l’idée d’instaurer un délai de carence avant le versement de certaines prestations sociales non contributives aux étrangers, y voyant une évolution dans la direction réclamée par son parti.

Ces signes d’ouverture ne valent toutefois pas accord sur le budget. Marine Le Pen n’exclut toujours pas une censure et maintient plusieurs exigences sur le pouvoir d’achat, la fiscalité et les retraites. Le RN se trouve donc désormais dans une logique de négociation : reconnaître certaines mesures du gouvernement tout en conservant la possibilité de faire tomber le texte si ses principales demandes ne sont pas satisfaites.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une