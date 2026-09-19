Budget 2027 : le RN entrouvre la porte à une réduction ciblée de l’abattement fiscal des retraités

Le Rassemblement national commence à préciser les concessions qu’il pourrait accepter lors de l’examen du budget 2027. Selon Le Monde, Jean-Philippe Tanguy se dit désormais prêt à discuter d’une réduction ciblée de l’abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les retraités, à condition que la mesure ne frappe pas indistinctement l’ensemble des pensionnés. Le député RN continue en revanche de rejeter toute désindexation des pensions sur l’inflation.

Cette ouverture constitue une évolution par rapport à la ligne affichée quelques jours plus tôt. Lundi, sur TF1, Jean-Philippe Tanguy présentait encore aussi bien la désindexation des pensions que l’évolution de l’abattement fiscal comme une « ligne rouge ». Le RN avait d’ailleurs fait supprimer, lors du budget 2026, une réforme de cet avantage fiscal qui aurait augmenté l’impôt payé par une partie des retraités.

Marine Le Pen salue certains « bougers » de Lecornu

Vendredi, lors de son déplacement à Pomas dans l’Aude, Marine Le Pen a également accueilli favorablement certaines propositions dévoilées par Sébastien Lecornu. Elle s’est notamment félicitée de l’idée d’instaurer un délai de carence avant le versement de certaines prestations sociales non contributives aux étrangers, y voyant une évolution dans la direction réclamée par son parti.

Ces signes d’ouverture ne valent toutefois pas accord sur le budget. Marine Le Pen n’exclut toujours pas une censure et maintient plusieurs exigences sur le pouvoir d’achat, la fiscalité et les retraites. Le RN se trouve donc désormais dans une logique de négociation : reconnaître certaines mesures du gouvernement tout en conservant la possibilité de faire tomber le texte si ses principales demandes ne sont pas satisfaites.