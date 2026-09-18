Équipe de France: Zidane dévoile sa première liste, Lepaul, Da Cunha, Jacquet, Restes et Andy Diouf appelés, Tchouaméni et les frères Hernandez absents

Zinédine Zidane révèle sa première liste de sélection pour l’équipe de France, incluant cinq nouveaux joueurs tels qu'Esteban Lepaul et Lucas Da Cunha. Plusieurs absences notables, dont Tchouaméni et les frères Hernandez, marquent ce début de mandat qui s’accompagne de quatre matches en onze jours.

La première liste de Zinédine Zidane est tombée. Nommé sélectionneur de l’équipe de France le 28 juillet dernier⁠, le successeur de Didier Deschamps a dévoilé ce vendredi les 23 joueurs retenus pour ses quatre premiers matches à la tête des Bleus. Après plusieurs jours de spéculations autour de ses premiers choix⁠, Zidane ouvre immédiatement la porte à cinq nouveaux joueurs : Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha et Esteban Lepaul.

Cinq nouveaux Bleus pour lancer l’ère Zidane

Dans les buts, Mike Maignan conserve sa place, accompagné de Robin Risser et de Guillaume Restes. Le gardien de Toulouse découvre ainsi l’équipe de France A. En défense, Zidane convoque Jérémy Jacquet, 21 ans, qui évolue désormais à Liverpool, ainsi qu’Andy Diouf. Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert et Dayot Upamecano complètent le secteur défensif.

Au milieu, Lucas Da Cunha obtient sa première convocation. Le joueur de 25 ans, devenu capitaine de Côme, rejoint Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Manu Koné, Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery. Da Cunha figurait déjà parmi les joueurs préconvoqués avant l’annonce officielle de cette première liste.

Esteban Lepaul récompensé après son énorme saison avec Rennes

La principale nouveauté offensive se nomme Esteban Lepaul. Le Rennais, meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, obtient à 26 ans sa première convocation avec l’équipe de France. Il accompagne Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé et Michael Olise.

Zidane conserve ainsi une grande partie du noyau offensif des derniers mois tout en ajoutant un véritable avant-centre. Lors de sa présentation comme sélectionneur, l’ancien entraîneur du Real Madrid avait affiché clairement son ambition : « Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. C’est la seule chose qui m’anime. »

Tchouaméni, les frères Hernandez, Lucas Digne et Marcus Thuram absents

Cette première liste se distingue aussi par plusieurs absences importantes. Aurélien Tchouaméni n’est pas retenu, tout comme Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne et Marcus Thuram. N’Golo Kanté ne figure pas non plus dans le groupe convoqué par Zidane.

Eduardo Camavinga effectue en revanche son retour. Zidane avait déjà commencé à modifier certaines habitudes autour des Bleus, notamment en décidant de mettre fin au traditionnel défilé médiatique des joueurs à leur arrivée à Clairefontaine⁠. Cette première liste constitue désormais son premier choix sportif concret à la tête de la sélection.

À noter que Kylian Mbappé restera le capitaine des Bleus.

La première liste complète de Zinédine Zidane

Gardiens : Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

Défenseurs : Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano.

Milieux : Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery.

Attaquants : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Esteban Lepaul, Kylian Mbappé, Michael Olise.

Quatre matches en onze jours pour les débuts de Zidane

Les 23 joueurs doivent désormais se retrouver à Clairefontaine avant un programme particulièrement dense. La France se déplacera en Turquie le 25 septembre, puis en Belgique le 28 septembre. Les Bleus retrouveront ensuite le Stade de France face à l’Italie le 2 octobre avant de recevoir une nouvelle fois la Belgique le 5 octobre. Zinédine Zidane dirigera ainsi quatre rencontres de Ligue des nations en 11 jours pour lancer son mandat.