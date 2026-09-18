Grand Corps Malade alerte sur un «racisme grimpant et décomplexé» en France: «Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays»

Lors de son intervention dans l'émission d'Anne-Sophie Lapix, Grand Corps Malade a exprimé son inquiétude croissante face à un racisme qu'il considère comme en pleine progression et décomplexé en France. Le slameur souligne l'importance des débats sur cette thématique, reflétant ainsi les tensions et fractures sociétales actuelles.

En pleine sortie de son nouvel album Voir la mer, Grand Corps Malade a livré une prise de position très tranchée sur l’évolution de la société française. Invité d’Anne-Sophie Lapix, le slameur a fait part de son inquiétude face à ce qu’il décrit comme une progression du racisme en France. « Je parle de ce racisme grimpant et décomplexé. Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays. Je trouve ça très inquiétant », a-t-il déclaré.

« Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays »

Grand Corps Malade ne désigne, dans cet extrait, ni parti politique ni personnalité précise. Son propos porte plus largement sur le climat qu’il dit observer en France. Une inquiétude exprimée alors que les questions liées au racisme occupent régulièrement le débat public, avec des controverses très différentes les unes des autres, comme récemment autour des insultes racistes visant Léon Marchand après son refus de parler politique⁠.

Les définitions mêmes du racisme donnent également lieu à des désaccords publics. La polémique autour de l’expression « sale blanc » avait notamment rebondi après les déclarations de Rokhaya Diallo, qui refusait de qualifier cette expression d’insulte raciste⁠.

Grand Corps Malade place la société française au cœur de ses préoccupations

Avec cette déclaration, Grand Corps Malade revient sur un terrain qu’il aborde régulièrement dans ses textes : la société française, ses fractures, les rapports entre les individus et les transformations qu’il observe autour de lui.

Cette fois, son inquiétude est formulée sans détour. « Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays », insiste-t-il, avant de conclure : « Je trouve ça très inquiétant. » Il s’agit de son appréciation personnelle de la situation française, exprimée au cours de l’entretien.

La question du racisme reste particulièrement débattue en France, y compris sur son ampleur, ses différentes formes et sa présence éventuelle au sein des institutions. Laurent Nuñez avait notamment affirmé qu’« il n’y a pas de racisme dans la police, ni dans la gendarmerie »⁠, tout en distinguant cette position de l’existence de comportements individuels racistes.

Son nouvel album, Voir la mer, sort ce vendredi 18 septembre.