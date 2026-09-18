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Grand Corps Malade alerte sur un «racisme grimpant et décomplexé» en France: «Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays»

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Grand Corps Malade alerte sur un «racisme grimpant et décomplexé» en France: «Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays»
Grand Corps Malade alerte sur un «racisme grimpant et décomplexé» en France: «Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays»

En pleine sortie de son nouvel album Voir la mer, Grand Corps Malade a livré une prise de position très tranchée sur l’évolution de la société française. Invité d’Anne-Sophie Lapix, le slameur a fait part de son inquiétude face à ce qu’il décrit comme une progression du racisme en France. « Je parle de ce racisme grimpant et décomplexé. Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays. Je trouve ça très inquiétant », a-t-il déclaré.

« Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays »

Grand Corps Malade ne désigne, dans cet extrait, ni parti politique ni personnalité précise. Son propos porte plus largement sur le climat qu’il dit observer en France. Une inquiétude exprimée alors que les questions liées au racisme occupent régulièrement le débat public, avec des controverses très différentes les unes des autres, comme récemment autour des insultes racistes visant Léon Marchand après son refus de parler politique⁠.

Les définitions mêmes du racisme donnent également lieu à des désaccords publics. La polémique autour de l’expression « sale blanc » avait notamment rebondi après les déclarations de Rokhaya Diallo, qui refusait de qualifier cette expression d’insulte raciste⁠.

Grand Corps Malade place la société française au cœur de ses préoccupations

Avec cette déclaration, Grand Corps Malade revient sur un terrain qu’il aborde régulièrement dans ses textes : la société française, ses fractures, les rapports entre les individus et les transformations qu’il observe autour de lui.

Cette fois, son inquiétude est formulée sans détour. « Je ne me remets pas de cette évolution de mon pays », insiste-t-il, avant de conclure : « Je trouve ça très inquiétant. » Il s’agit de son appréciation personnelle de la situation française, exprimée au cours de l’entretien.

La question du racisme reste particulièrement débattue en France, y compris sur son ampleur, ses différentes formes et sa présence éventuelle au sein des institutions. Laurent Nuñez avait notamment affirmé qu’« il n’y a pas de racisme dans la police, ni dans la gendarmerie »⁠, tout en distinguant cette position de l’existence de comportements individuels racistes.

Son nouvel album, Voir la mer, sort ce vendredi 18 septembre.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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