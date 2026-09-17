Petit Biscuit annule sa tournée en Australie et en Indonésie: «Ma santé mentale se dégrade depuis plusieurs années»

Petit Biscuit annule sa tournée en Australie et en Indonésie, invoquant une dégradation de sa santé mentale. Le DJ français évoque des crises de panique persistantes qui rendent les déplacements internationaux inenvisageables. Bien qu'il ne prévoit pas de retrait définitif, il ajuste son emploi du temps en fonction de son état de santé.

Petit Biscuit est contraint de lever le pied. Le DJ et producteur français, de son vrai nom Mehdi Benjelloun, a annoncé l’annulation de ses concerts prévus en Australie et en Indonésie, expliquant ne plus être en mesure de supporter actuellement le rythme imposé par les longues tournées internationales. L’artiste évoque ouvertement une dégradation de sa santé mentale et des crises de panique devenues de plus en plus difficiles à gérer.

« Les crises de panique n’ont pas cessé »

Dans son message adressé à son public, Petit Biscuit explique que ses difficultés ne sont pas récentes. « Ma santé mentale se dégrade depuis plusieurs années », écrit le musicien, qui décrit également des crises de panique persistantes et une tension physique devenue permanente.

L’artiste assure mesurer la chance de pouvoir vivre de sa musique, mais explique que cette réussite ne suffit plus à compenser ce qu’il traverse. Les moments positifs de sa carrière sont devenus plus difficiles à apprécier tandis que les périodes difficiles sont, selon lui, de plus en plus compliquées à supporter.

« Les crises de panique n’ont pas cessé. Elles ont même empiré », confie-t-il. Le producteur estime aujourd’hui qu’une tournée comprenant de longs déplacements internationaux n’est tout simplement plus envisageable dans son état actuel.

Une tournée australienne qui devait marquer son retour après sept ans

Cette décision intervient alors que Petit Biscuit devait effectuer son grand retour en Australie, où il ne s’était plus produit en tournée depuis sept ans. Plusieurs concerts étaient programmés à Brisbane, Byron Bay, Melbourne, Gold Coast, Sydney, Wollongong et Perth entre le 18 et le 27 septembre, avant une date prévue à Bali, en Indonésie, le 1er octobre.

La situation rappelle les difficultés rencontrées par d’autres artistes contraints d’interrompre brutalement leurs tournées pour préserver leur santé. En janvier dernier, DJ Snake avait ainsi suspendu immédiatement sa tournée mondiale pour subir une intervention chirurgicale.

Stromae avait, lui, interrompu sa tournée en 2023 pour raisons de santé avant de reprendre progressivement certaines activités musicales. Plus récemment, le chanteur avait également fait son retour avec de nouveaux projets musicaux.

Pas d’annonce d’un arrêt de carrière

Petit Biscuit n’annonce toutefois ni la fin de sa carrière ni un retrait définitif de la scène. Son message concerne précisément les déplacements en Australie et en Indonésie et sa capacité actuelle à assurer des tournées longue distance. Au 17 septembre, plusieurs rendez-vous ultérieurs restent encore annoncés, notamment aux États-Unis en octobre ainsi qu’un concert à Bergerac le 31 octobre.

Cette pause arrive à un moment important pour le musicien. Quelques jours avant son annonce, Petit Biscuit évoquait encore son prochain album, Insomnia, annoncé pour le 21 octobre et produit dans le cadre de son propre label, Écurie.

Révélé très jeune avec Sunset Lover, devenu un succès mondial, Petit Biscuit poursuit depuis plus de dix ans une carrière internationale dans la musique électronique. Son annonce du 16 septembre marque donc l’arrêt d’une partie de sa tournée, sans annonce d’un retrait définitif de la musique ou de la scène.