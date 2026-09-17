Emmanuel Macron va réunir les chefs de parti sur les conflits internationaux ce vendredi

Emmanuel Macron réunit vendredi les leaders des partis parlementaires pour aborder la dégradation des situations au Moyen-Orient et en Ukraine. Les discussions porteront sur les impacts sécuritaires et énergétiques pour la France, avec la participation de responsables militaires et de renseignement. Cette rencontre vise à informer les politiques sur les risques actuels.

Le président de la République, Emmanuel Macron, va réunir vendredi les chefs des partis représentés au Parlement, ou leurs candidats à l’élection présidentielle, pour évoquer la « dégradation rapide » de la situation internationale. La rencontre portera notamment sur les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi que sur leurs conséquences en France dans les domaines de la sécurité et de l’énergie.

La réunion est prévue à 10h30 au palais de l’Élysée, dans un format dit de Saint-Denis. Le premier ministre Sébastien Lecornu participera aux échanges aux côtés du chef de l’État. Les responsables militaires et les services de renseignement seront également présents pour apporter des informations sur l’évolution des différents conflits.

Les conséquences pour la France au cœur des échanges

Selon l’Élysée, les autorités militaires et les services de renseignement partageront avec les responsables politiques les informations dont dispose le chef de l’État. L’objectif est notamment de faire le point sur les risques liés à l’évolution des tensions internationales et leurs éventuelles répercussions sur le territoire français. La question énergétique doit également figurer parmi les sujets abordés. Les conséquences des conflits internationaux sur la sécurité et l’approvisionnement de la France seront ainsi examinées lors de cette réunion, à laquelle ont été conviés les représentants des principales formations politiques.

Ce rendez-vous intervient alors que plusieurs crises internationales connaissent une évolution rapide. La présidence souhaite réunir autour d’une même table les responsables politiques et les autorités chargées du suivi militaire et sécuritaire des différents théâtres de conflit. Le format retenu prévoit des échanges restreints autour du chef de l’État, avec le premier ministre et les responsables militaires et du renseignement. Emmanuel Macron entend ainsi présenter aux chefs de parti les éléments dont disposent les autorités françaises sur la situation au Moyen-Orient et en Ukraine.