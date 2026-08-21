Emmanuel Macron recevra Mohammed Ben Salman à Paris les 23 et 24 août

Emmanuel Macron reçoit Mohammed Ben Salman à Paris les 23 et 24 août pour renforcer les relations franco-saoudiennes. Lors de cette visite, les deux dirigeants discuteront des crises au Moyen-Orient, ainsi que des enjeux économiques et de coopération dans plusieurs domaines, tout en participant à la clôture de l'Esports World Cup.

Emmanuel Macron accueillera à Paris le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman les dimanche 23 et lundi 24 août. Cette visite officielle sera consacrée au renforcement des relations entre la France et l’Arabie saoudite, mais aussi aux nombreuses crises qui fragilisent actuellement le Moyen-Orient.

Le dirigeant saoudien assistera dimanche à la cérémonie de clôture de l’Esports World Cup, organisée pour la première fois hors d’Arabie saoudite. La présence des deux responsables à cet événement doit illustrer leur volonté de développer la coopération franco-saoudienne dans les domaines du sport, de la culture et du divertissement.

Un premier Conseil de partenariat stratégique

Emmanuel Macron et Mohammed Ben Salman présideront ensuite la première réunion du Conseil de partenariat stratégique franco-saoudien. Les discussions porteront sur les relations économiques entre les deux pays ainsi que sur leurs coopérations dans l’énergie, l’aéronautique, la défense et les investissements.

Les deux dirigeants évoqueront également les principaux dossiers régionaux, alors que les tensions restent particulièrement fortes en Iran, au Liban et au Yémen. Paris souhaite renforcer sa coordination avec les monarchies du Golfe afin de favoriser la stabilité, la sécurité des voies maritimes et la recherche de solutions diplomatiques au Proche et au Moyen-Orient.