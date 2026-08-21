POLITIQUE

Emmanuel Macron recevra Mohammed Ben Salman à Paris les 23 et 24 août

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Emmanuel Macron recevra Mohammed Ben Salman à Paris les 23 et 24 août
Emmanuel Macron recevra Mohammed Ben Salman à Paris les 23 et 24 août

Emmanuel Macron accueillera à Paris le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman les dimanche 23 et lundi 24 août. Cette visite officielle sera consacrée au renforcement des relations entre la France et l’Arabie saoudite, mais aussi aux nombreuses crises qui fragilisent actuellement le Moyen-Orient.

Le dirigeant saoudien assistera dimanche à la cérémonie de clôture de l’Esports World Cup, organisée pour la première fois hors d’Arabie saoudite. La présence des deux responsables à cet événement doit illustrer leur volonté de développer la coopération franco-saoudienne dans les domaines du sport, de la culture et du divertissement.

Un premier Conseil de partenariat stratégique

Emmanuel Macron et Mohammed Ben Salman présideront ensuite la première réunion du Conseil de partenariat stratégique franco-saoudien. Les discussions porteront sur les relations économiques entre les deux pays ainsi que sur leurs coopérations dans l’énergie, l’aéronautique, la défense et les investissements.

Les deux dirigeants évoqueront également les principaux dossiers régionaux, alors que les tensions restent particulièrement fortes en Iran, au Liban et au Yémen. Paris souhaite renforcer sa coordination avec les monarchies du Golfe afin de favoriser la stabilité, la sécurité des voies maritimes et la recherche de solutions diplomatiques au Proche et au Moyen-Orient.

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