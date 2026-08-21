SANTÉ

Le gouvernement abandonne le doublement des franchises médicales

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Le gouvernement abandonne le doublement des franchises médicales
Le gouvernement abandonne le doublement des franchises médicales

Le gouvernement a décidé d’abandonner son projet de doublement du plafond des franchises médicales. Ce mercredi 20 août, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a annoncé un changement de cap après les vives réactions suscitées par cette mesure. Elle a reconnu que l’annonce initiale n’avait pas été comprise et avait pu sembler trop brutale. Une augmentation des franchises reste néanmoins prévue, mais dans des proportions nettement réduites.

Une indexation sur l’inflation plutôt qu’un doublement

La ministre a précisé que la hausse retenue sera calculée sur l’évolution de l’inflation enregistrée depuis 2005. Cette approche vise à répondre aux critiques formulées par les associations de patients et les professionnels de santé, qui avaient dénoncé l’impact d’un doublement sur les ménages les plus fragiles. Le recul gouvernemental intervient après plusieurs jours de polémique autour d’une réforme jugée excessive.

Le projet initial prévoyait un doublement immédiat des plafonds. Stéphanie Rist a justifié le renoncement par la nécessité de tenir compte des préoccupations exprimées. La nouvelle formule d’indexation sur l’inflation doit permettre une progression plus limitée et plus acceptable pour les assurés sociaux. Le gouvernement espère ainsi apaiser les tensions autour de cette question sensible du financement de la Sécurité sociale.

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