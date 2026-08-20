SANTÉ

Un vaccin ARNm contre le mélanome réduit les récidives dans un essai de phase III

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Un vaccin ARNm contre le mélanome réduit les récidives dans un essai de phase III
Un vaccin ARNm contre le mélanome réduit les récidives dans un essai de phase III

Moderna et Merck ont annoncé des résultats positifs pour leur vaccin personnalisé à ARNm contre le mélanome, baptisé Intismeran. C’est la première fois qu’un tel traitement atteint ses objectifs lors d’un essai clinique de phase avancée.

L’annonce a fait bondir le cours de Moderna de 160 % en séance. Les deux laboratoires ont révélé mercredi que leur vaccin Intismeran avait rempli les deux critères principaux de leur essai de phase III : réduire le risque de récidive et prévenir la dissémination des tumeurs chez des patients atteints de mélanome à haut risque.

Les résultats complets de l’étude n’ont pas encore été publiés. Moderna indique qu’ils seront présentés lors d’un prochain congrès médical. Le vaccin a été testé en association avec Keytruda, un médicament d’immunothérapie commercialisé par Merck.

Le principe repose sur une personnalisation poussée : le traitement cible les mutations spécifiques présentes dans les cellules cancéreuses de chaque patient, afin d’entraîner son système immunitaire à les reconnaître et à les détruire. Des approches similaires sont à l’étude pour d’autres types de cancers, notamment pulmonaire, mammaire et pancréatique.

Stephen Hoge, président de Moderna, a estimé que des milliers de patients opérés pour un mélanome à haut risque pourraient bénéficier du vaccin dès l’année prochaine, sous réserve d’une approbation réglementaire. Selon l’Institut national du cancer américain, plus de 1,5 million de personnes vivaient avec un mélanome aux États-Unis en 2023. Merck a précisé que les deux entreprises sont déjà en discussion avec les autorités sanitaires.

Ces annonces surviennent alors que l’administration Trump a réduit les financements alloués à la recherche sur les vaccins à ARNm. Des travaux antérieurs avaient déjà suggéré que cette technologie pouvait aider le système immunitaire à identifier et attaquer les cellules cancéreuses, aussi bien chez la souris que dans des analyses de dossiers médicaux humains.

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