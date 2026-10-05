ALERTE EN SIBÉRIE : un agent de la peste se serait échappé d’un laboratoire, une employée de 28 ans morte et 200 personnes sous surveillance

La mort d'une technicienne de laboratoire en Sibérie suscite une vive inquiétude après un accident impliquant potentiellement un agent de la peste. Près de 200 personnes sont sous surveillance médicale, tandis que des mesures de quarantaine sont appliquées. Les autorités russes ne confirment pas que Daria Shipilova soit décédée de la peste pulmonaire.

Une affaire sanitaire particulièrement sensible provoque l’inquiétude en Russie et commence à retenir l’attention des autorités internationales. Daria Shipilova, une technicienne de laboratoire de 28 ans travaillant à l’Institut de recherche anti-peste d’Irkoutsk, en Sibérie, est morte le 2 octobre après avoir développé une grave pneumonie. Près de 200 personnes ayant potentiellement été en contact avec elle ont été placées sous surveillance médicale et des mesures de quarantaine ont été instaurées dans des établissements hospitaliers de la région.

Une éprouvette contenant l’agent de la peste aurait été brisée

Daria Shipilova travaillait au sein de l’Institut de recherche anti-peste d’Irkoutsk de Sibérie et d’Extrême-Orient, un établissement spécialisé dans l’étude de plusieurs agents pathogènes dangereux. L’institut, créé à l’époque soviétique, mène notamment des recherches sur la peste, le choléra, l’anthrax, la tularémie et différentes infections virales.

Selon le témoignage diffusé par plusieurs médias locaux, la jeune femme aurait accidentellement brisé, le 25 septembre, une éprouvette contenant du matériel biologique lié à Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste. Elle serait ensuite tombée malade avant d’être hospitalisée à Shelekhov, près d’Irkoutsk. Son état se serait rapidement aggravé et elle est décédée dans la nuit du 1er au 2 octobre.

Cette version d’un accident de laboratoire n’est toutefois pas confirmée par les autorités sanitaires russes. Rospotrebnadzor, l’agence fédérale chargée notamment de la surveillance sanitaire, assure qu’aucun incident impliquant des micro-organismes pathogènes n’a été enregistré dans l’établissement.

La Russie parle d’une « pneumonie d’origine inconnue »

La cause exacte de la mort de Daria Shipilova constitue désormais le cœur de l’affaire. Alors que des informations locales ont rapidement évoqué une peste pulmonaire, les autorités fédérales russes ne confirment pas ce diagnostic.

Rospotrebnadzor indique que la jeune femme souffrait d’une « pneumonie d’étiologie inconnue ». Les analyses réalisées n’auraient, selon l’agence, identifié aucun micro-organisme correspondant aux agents pathogènes manipulés par la technicienne dans le cadre de son activité professionnelle.

La confusion a été renforcée par Alexeï Tsydenov, dirigeant de la république voisine de Bouriatie. Celui-ci avait initialement annoncé qu’une femme était morte « de la peste », avant de modifier sa déclaration pour parler d’un décès « peut-être » lié à la maladie.

À ce jour, il n’est donc pas possible d’affirmer que Daria Shipilova est morte de la peste pulmonaire, et encore moins qu’un agent pathogène s’est « échappé » du laboratoire.

Près de 200 personnes sous surveillance et un hôpital placé en quarantaine

Les mesures prises sur place témoignent néanmoins du niveau de précaution adopté par les autorités sanitaires. Près de 200 personnes susceptibles d’avoir été en contact avec la jeune femme ont été placées sous surveillance médicale.

L’établissement hospitalier de Shelekhov dans lequel elle avait été prise en charge a fait l’objet de mesures de quarantaine. D’autres restrictions sanitaires ont également été signalées dans la région. Des mesures préventives, notamment le port du masque, ont été introduites dans certains lieux de Shelekhov.

Les premières analyses effectuées parmi les personnes surveillées n’ont pas fait apparaître de propagation de la peste. Deux personnes ont été testées positives à des virus responsables d’infections respiratoires courantes et deux autres au Covid-19. Aucun nouveau cas lié à la maladie de la technicienne n’a été officiellement annoncé.

Cette affaire éclate alors que les risques liés aux maladies infectieuses restent étroitement surveillés à travers le monde. En France, plusieurs infections transmises par les moustiques ont par exemple fait l’objet d’une surveillance renforcée au cours de l’été 2026⁠.

La peste pulmonaire peut se transmettre entre humains

Contrairement au message devenu viral sur X, il ne s’agit donc pas d’un nouveau « virus ». Yersinia pestis est la bactérie responsable de la peste, maladie qui peut prendre différentes formes. La peste bubonique est principalement associée aux piqûres de puces infectées et au contact avec des animaux contaminés. La peste pulmonaire touche directement les poumons et peut, elle, se transmettre entre personnes par des gouttelettes respiratoires lors de contacts rapprochés.

Sans traitement rapide, cette forme peut être mortelle. La peste peut cependant aujourd’hui être traitée par antibiotiques lorsqu’elle est diagnostiquée suffisamment tôt. Des cas continuent d’être recensés dans différentes régions du monde et la présence de Yersinia pestis chez des animaux sauvages est connue dans certaines parties de la Sibérie.

L’épisode rappelle également l’importance des procédures de sécurité entourant les agents pathogènes, alors que les questions relatives aux accidents de laboratoire ont pris une dimension internationale depuis la pandémie de Covid-19. En juin 2025, l’OMS reconnaissait encore manquer de données essentielles pour déterminer définitivement l’origine du SARS-CoV-2⁠.

Washington et l’OMS suivent désormais l’affaire

La mort de la technicienne dépasse désormais le cadre russe. Les autorités américaines suivent la situation et cherchent à obtenir davantage d’informations sur les circonstances exactes du décès et sur les quarantaines instaurées en Sibérie.

Le département d’État américain a confirmé être informé « des informations faisant état d’un cas mortel présumé de peste pulmonaire dans l’oblast d’Irkoutsk » et travailler avec les autorités sanitaires américaines pour suivre l’évolution de la situation. Washington souligne toutefois que de nombreux éléments restent à confirmer.

L’Organisation mondiale de la santé suit également le dossier. À ce stade, rien ne permet d’établir l’existence d’une épidémie en Sibérie ou d’une propagation internationale. Les spécialistes considèrent que la surveillance et l’isolement des contacts constituent précisément les mesures destinées à empêcher une éventuelle transmission.

Pas de preuve, à ce stade, d’un agent pathogène « échappé » du laboratoire

L’affaire comporte donc deux niveaux qu’il convient de distinguer. Le décès d’une employée de 28 ans de l’Institut anti-peste d’Irkoutsk, les mesures de quarantaine et la surveillance de près de 200 contacts sont bien réels. L’hypothèse d’une exposition accidentelle à Yersinia pestis est également prise au sérieux et relayée par plusieurs médias.

En revanche, aucune confirmation officielle ne permet actuellement d’affirmer qu’une bactérie responsable de la peste s’est échappée du laboratoire, ni que la jeune femme est effectivement morte de peste pulmonaire. Les autorités russes maintiennent le diagnostic de pneumonie d’origine inconnue et assurent que la situation sanitaire dans la région d’Irkoutsk reste stable. L’enjeu des prochains jours sera désormais de déterminer précisément l’agent responsable de sa mort et de vérifier qu’aucune transmission secondaire n’a eu lieu.