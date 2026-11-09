L'hépatite B est une infection virale touchant le foie, et sa vaccination est cruciale pour prévenir des complications graves. En France, elle est recommandée dès le jeune âge et s'adresse également aux adultes non immunisés. La vigilance face aux modes de transmission et à l'importance de la vaccination permet de réduire significativement les risques associés.

L’hépatite B est une infection virale qui touche le foie et peut entraîner de graves complications lorsqu’elle devient chronique. Pourtant, un vaccin efficace permet de prévenir cette maladie, responsable de centaines de milliers de décès chaque année dans le monde. En France, la vaccination est recommandée dès le plus jeune âge et constitue également un moyen de protection important pour les adultes non immunisés.

L’hépatite B est provoquée par un virus qui se transmet principalement par contact avec du sang ou certains liquides biologiques contaminés. La transmission peut notamment survenir lors de rapports sexuels non protégés, du partage de seringues ou de matériel d’injection, ou encore de la mère à l’enfant au moment de l’accouchement. Contrairement à certaines idées reçues, le virus ne se transmet pas par les gestes ordinaires de la vie quotidienne, comme serrer la main, partager un repas ou embrasser une personne sur la joue. L’infection peut passer inaperçue pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Lorsqu’ils apparaissent, les symptômes comprennent généralement une fatigue importante, des nausées, des douleurs abdominales, une perte d’appétit et parfois une jaunisse. Chez certaines personnes, le virus persiste dans l’organisme et provoque une infection chronique susceptible d’évoluer vers une cirrhose ou un cancer du foie.

La vaccination représente aujourd’hui l’un des moyens les plus efficaces de prévenir l’hépatite B. En France, elle est obligatoire pour les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018, avec des injections habituellement réalisées à 2, 4 et 11 mois. Pour les adolescents et les adultes qui n’ont pas été vaccinés, le schéma classique comprend trois doses, généralement administrées sur une période de six mois. Une première injection est suivie d’une deuxième un mois plus tard, puis d’une troisième six mois après la première. Certaines situations nécessitent toutefois un calendrier différent, notamment en cas de risque élevé d’exposition ou de nécessité d’obtenir rapidement une protection. Les professionnels de santé peuvent adapter le protocole en fonction de l’âge, des antécédents médicaux et du statut vaccinal de chaque personne.

Faut-il refaire le vaccin contre l’hépatite B à l’âge adulte ?

Contrairement à une croyance répandue, le vaccin contre l’hépatite B ne possède pas une date d’expiration fixe obligeant à renouveler systématiquement les injections. Chez une personne en bonne santé ayant reçu une vaccination complète, la mémoire immunitaire peut persister pendant plusieurs décennies, même lorsque le taux d’anticorps mesuré dans le sang diminue. Les rappels systématiques ne sont donc généralement pas recommandés après une vaccination correctement effectuée. En revanche, certaines personnes présentant une immunodépression, les patients dialysés ou certains professionnels particulièrement exposés peuvent nécessiter un contrôle des anticorps et, selon les résultats, des doses supplémentaires. Lorsqu’un calendrier vaccinal a été interrompu, il n’est habituellement pas nécessaire de recommencer l’ensemble des injections : les doses manquantes peuvent être administrées pour compléter la protection.

Le vaccin contre l’hépatite B présente un profil de sécurité bien établi. Ses effets indésirables les plus fréquents sont généralement bénins et temporaires, comme une douleur au point d’injection, une légère fièvre, des maux de tête ou une sensation de fatigue. Les réactions allergiques graves restent très rares. Pour les personnes qui ignorent leur statut vaccinal, la consultation du carnet de santé ou du dossier médical constitue une première étape utile. Un médecin ou un pharmacien peut ensuite déterminer si une vaccination complémentaire ou une analyse sanguine est nécessaire. La prévention reste particulièrement importante chez les personnes exposées au virus, car l’hépatite B chronique peut évoluer silencieusement pendant des années. En associant vaccination, dépistage et information sur les modes de transmission, il est possible de réduire considérablement le risque d’infection et ses conséquences sur la santé.