Les femmes disposent de plusieurs options pour gérer leurs règles, mais le choix entre tampons et serviettes hygiéniques reste courant, notamment chez les adolescentes. Chaque protection présente des avantages et des inconvénients. Les critères de choix incluent le confort, le flux et le mode de vie, avec des recommandations essentielles pour garantir sécurité et hygiène.

Tampons, serviettes hygiéniques, culottes menstruelles ou coupes menstruelles : les femmes disposent aujourd’hui de plusieurs solutions pour gérer leurs règles. Pourtant, le choix entre le tampon et la serviette hygiénique reste l’une des questions les plus fréquentes, notamment chez les adolescentes qui découvrent leurs premières menstruations. Confort, praticité, hygiène, coût et risques pour la santé constituent les principaux critères à prendre en compte. Si ces deux protections remplissent la même fonction, elles présentent des différences importantes dans leur utilisation quotidienne. Les professionnels de santé rappellent qu’aucune n’est systématiquement meilleure que l’autre : le choix dépend avant tout des préférences personnelles, de l’intensité du flux menstruel et des activités pratiquées.

La serviette hygiénique est une protection externe qui se fixe à l’intérieur du sous-vêtement pour absorber le sang menstruel. Facile à utiliser, elle ne nécessite aucune insertion dans le vagin et peut convenir particulièrement aux personnes qui commencent à avoir leurs règles. Il existe différents modèles adaptés aux flux légers, moyens ou abondants, ainsi que des versions spécialement conçues pour la nuit. Son principal inconvénient réside dans la sensation d’humidité ou d’épaisseur que certaines utilisatrices peuvent ressentir, notamment pendant les activités sportives. Les serviettes doivent être changées régulièrement, généralement toutes les quatre à six heures selon le flux, et plus tôt lorsqu’elles sont saturées. Le tampon, de son côté, s’insère dans le vagin afin d’absorber directement le sang avant son écoulement. Plus discret, il permet notamment de pratiquer la natation et peut offrir davantage de liberté de mouvement. Il nécessite toutefois de choisir une capacité d’absorption adaptée et de respecter des règles d’utilisation précises.

Confort, santé et sécurité : les différences à connaître

La principale précaution concernant les tampons est liée au syndrome du choc toxique menstruel, une infection rare mais potentiellement grave, provoquée par certaines toxines bactériennes. Ce risque est notamment associé à l’utilisation prolongée de protections internes. Pour le limiter, les recommandations sanitaires préconisent de changer de tampon toutes les quatre à huit heures, sans jamais dépasser huit heures, de se laver les mains avant et après sa manipulation et d’utiliser le niveau d’absorption le plus faible compatible avec son flux. Il est également conseillé de ne porter un tampon que pendant les règles. Une fièvre soudaine, des vomissements, une diarrhée, des douleurs musculaires ou un malaise pendant l’utilisation d’un tampon doivent conduire à retirer immédiatement la protection et à consulter en urgence. Les serviettes hygiéniques, qui restent à l’extérieur du corps, ne présentent pas ce même risque lié au port d’une protection interne. Elles peuvent néanmoins provoquer des irritations cutanées, notamment lorsqu’elles sont portées trop longtemps ou contiennent des substances parfumées auxquelles la peau est sensible.

Le choix dépend également du mode de vie et du budget. Pour les personnes pratiquant régulièrement la natation ou certaines activités sportives, le tampon peut se révéler plus pratique. À l’inverse, les serviettes sont souvent privilégiées pendant la nuit, notamment pour éviter de conserver un tampon au-delà de la durée recommandée. Il est aussi possible d’alterner les deux protections au cours d’un même cycle menstruel, selon les besoins et les circonstances. Les préoccupations environnementales encouragent par ailleurs le développement de solutions réutilisables, comme les serviettes lavables, les culottes menstruelles et les coupes menstruelles. Ces alternatives nécessitent un entretien adapté, mais peuvent réduire la quantité de déchets produits et les dépenses sur le long terme. Les professionnels de santé insistent enfin sur un point essentiel : l’utilisation d’un tampon n’est pas réservée aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels et ne modifie pas la virginité. En définitive, tampon ou serviette hygiénique, la meilleure protection est celle qui permet de vivre ses règles confortablement, tout en respectant les recommandations d’hygiène et de sécurité.