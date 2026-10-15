Cancers de la peau : 3,5 millions de travailleurs exposés, l’Anses réclame une meilleure protection

En France, l’Anses alerte sur les risques de cancers de la peau pour 3,5 millions de travailleurs exposés aux UV. Elle dénonce le manque de reconnaissance de ces cancers d'origine professionnelle et recommande des mesures pour les prévenir, incluant l'adaptation des horaires et des examens de santé réguliers, pour mieux protéger les salariés.

En France, près de 3,5 millions de travailleurs sont exposés aux rayons ultraviolets du soleil dans le cadre de leur activité professionnelle, avec des conséquences potentiellement graves pour leur santé. Dans un avis publié jeudi 15 octobre, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) alerte sur les risques de cancers cutanés liés à cette exposition. Agriculteurs, ouvriers du bâtiment, jardiniers, marins, facteurs ou encore saisonniers des stations de ski figurent parmi les professions concernées. Après avoir analysé les études scientifiques disponibles, l’agence établit un lien avéré entre l’exposition professionnelle aux UV et trois types de cancers de la peau : les carcinomes épidermoïdes, les carcinomes basocellulaires et les mélanomes.

Le danger ne concerne pas uniquement les salariés travaillant toute la journée en plein soleil. L’exposition peut également être importante lors d’activités ponctuelles, comme la surveillance des élèves dans les cours de récréation ou le service en terrasse dans la restauration. Les risques varient selon la durée d’exposition, les horaires de travail et l’environnement, notamment lorsque les rayons solaires se réfléchissent sur l’eau ou la neige. L’Anses souligne qu’aucune durée minimale d’exposition ne permet d’écarter totalement une augmentation du risque de cancer. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les cancers cutanés liés aux ultraviolets constituent un enjeu majeur de santé publique, avec environ 120 000 décès chaque année dans le monde.

Des cancers professionnels encore insuffisamment reconnus en France

L’agence sanitaire dénonce également le manque de reconnaissance des cancers de la peau d’origine professionnelle. Contrairement à l’Allemagne ou à la Belgique, la France ne dispose pas de tableau spécifique de maladies professionnelles facilitant leur reconnaissance et leur indemnisation. Entre 2013 et 2024, seulement 137 demandes ont été examinées par les comités régionaux compétents, dont 40 % ont reçu un avis favorable. L’Anses recommande donc la création de tableaux couvrant les trois cancers cutanés associés aux expositions professionnelles aux UV naturels ou artificiels. Elle préconise également une meilleure reconnaissance des mélanomes oculaires liés aux rayonnements ultraviolets artificiels produits notamment lors des opérations de soudage. Environ 150 000 travailleurs de l’industrie et du bâtiment seraient exposés à ces sources de rayonnement.

Au-delà de l’indemnisation, l’Anses appelle les employeurs à considérer les rayons UV comme un véritable risque professionnel. La distribution de chapeaux, de vêtements couvrants ou de protections solaires ne saurait constituer l’unique réponse. L’agence recommande notamment d’adapter les horaires, de limiter le temps passé au soleil et de reporter certaines activités lorsque les conditions d’exposition deviennent trop importantes. Elle insiste également sur la nécessité de renforcer le dépistage en médecine du travail, grâce à des examens cutanés réguliers et à une meilleure formation des professionnels de santé. Dans un contexte de réchauffement climatique, cette vigilance apparaît d’autant plus nécessaire que les expositions professionnelles aux fortes chaleurs et au rayonnement solaire pourraient s’intensifier. Pour l’Anses, la prévention et la reconnaissance des cancers liés au travail doivent désormais devenir des priorités de santé publique.