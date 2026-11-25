Depuis septembre 2026, l'application Compte ameli permet aux assurés d'envoyer certaines feuilles de soins papier directement, simplifiant ainsi les démarches. Toutefois, ce service est soumis à des conditions strictes, incluant un plafond de 100 euros pour les honoraires et une limite de cinq demandes par mois par compte.

Depuis le 7 septembre 2026, les assurés peuvent transmettre certaines feuilles de soins papier directement depuis l’application Compte ameli, sans avoir à les envoyer par courrier à leur caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Ce dispositif vise à simplifier les démarches administratives, mais reste soumis à plusieurs restrictions. Seules les feuilles établies par un médecin généraliste ou spécialiste, en dehors des structures de soins, sont acceptées, à condition que les honoraires ne dépassent pas 100 euros.

L’Assurance maladie impose également une limite de cinq demandes sur une période de trente jours pour l’ensemble des bénéficiaires rattachés au compte de l’assuré. Avant de transmettre le document, il est indispensable de vérifier que toutes les informations obligatoires sont correctement renseignées et que la feuille est signée. Le plafond de 100 euros correspond au montant des honoraires inscrits sur le document et non à la somme susceptible d’être remboursée.

Des documents originaux à conserver pendant 27 mois

Pour effectuer la démarche, les assurés doivent accéder à la rubrique « Mes démarches », puis sélectionner « Feuille de soins – médecin » dans l’application. Il leur suffit ensuite de photographier le formulaire, de renseigner les informations demandées et de valider leur envoi. Une photographie de mauvaise qualité peut entraîner un refus du document. Quatre tentatives sont prévues pour permettre aux utilisateurs de transmettre une image exploitable.

Une fois la demande enregistrée, un accusé de réception est envoyé dans la messagerie du compte ameli. Celui-ci confirme uniquement le dépôt du document et non son remboursement. L’Assurance maladie demande par ailleurs aux assurés de conserver la feuille originale pendant 27 mois. En cas d’échec de la transmission numérique ou lorsque les conditions d’éligibilité ne sont pas réunies, l’envoi postal à la CPAM reste possible.