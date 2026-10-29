AVC : 30 000 décès chaque année en France, tous les âges concernés

Trente mille personnes meurent chaque année en France des suites d’un accident vasculaire cérébral. Ce chiffre, qui reste stable depuis plusieurs années, rappelle la gravité de cette pathologie. Les AVC ne font aucune distinction et peuvent frapper à tout âge, y compris chez les jeunes adultes. L’idée selon laquelle seules les personnes âgées seraient concernées relève du préjugé.

Des séquelles souvent irréversibles

Ces accidents cérébraux provoquent des lésions irréversibles dans le cerveau, entraînant des déficits neurologiques souvent lourds. La région Île-de-France compte à elle seule plus de 18 000 cas chaque année. Les victimes doivent faire face à des séquelles qui bouleversent leur vie quotidienne et celle de leur entourage.

La prévention demeure l’arme la plus efficace contre cette maladie. Reconnaître les premiers signes permet d’agir vite et de limiter les dégâts. Chaque minute compte lorsqu’un AVC se déclenche, car les cellules cérébrales meurent rapidement sans oxygène.