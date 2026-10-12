SANTÉ Santé publique

Résilience des systèmes de santé : Berlin accueille le Sommet mondial pour trouver des réponses aux crises

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Résilience des systèmes de santé : Berlin accueille le Sommet mondial pour trouver des réponses aux crises
Résilience des systèmes de santé : Berlin accueille le Sommet mondial pour trouver des réponses aux crises

Le Sommet mondial de la santé s’est ouvert à Berlin avec pour objectif central de renforcer la capacité des systèmes de soins à résister aux crises. Au-delà des grandes ambitions institutionnelles, la question des inégalités d’accès aux soins au quotidien s’impose comme un défi tout aussi urgent.

Berlin est, le temps de ce sommet, la capitale mondiale de la réflexion sur la santé. Réunissant décideurs, experts et représentants d’organisations internationales, le Sommet mondial de la santé place cette année la résilience des systèmes de soins au cœur de ses travaux. L’enjeu : tirer les leçons des crises récentes, qu’elles soient pandémiques, climatiques ou humanitaires, pour mieux anticiper les prochaines.

Mais la robustesse d’un système de santé ne se mesure pas seulement à sa capacité à gérer l’exceptionnel. Elle se jauge aussi à l’aune des défis ordinaires, ceux que rencontrent chaque jour des millions de personnes dans le monde. Comment améliorer les dispositifs de dépistage pour détecter les maladies plus tôt et plus largement ? Comment garantir un accès aux soins à des populations isolées géographiquement, loin de tout hôpital ou cabinet médical ?

Ces questions, qui touchent autant les pays à revenus élevés que les nations les plus fragiles, illustrent la complexité d’une réforme globale de la santé publique. L’innovation technologique et organisationnelle est souvent présentée comme une partie de la réponse, à condition qu’elle soit pensée pour les réalités du terrain et non pour les seuls systèmes déjà bien dotés.

Le sommet berlinois constitue l’un des rendez-vous annuels les plus importants sur ces enjeux, réunissant des acteurs aux intérêts parfois divergents autour d’une conviction partagée : les crises sanitaires à venir exigeront des systèmes de soins plus souples, mieux financés et capables de ne laisser personne à l’écart.

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