Obésité infantile : l’OMS publie ses premières recommandations mondiales et écarte les médicaments pour les moins de dix ans

L'Organisation mondiale de la santé publie des recommandations sur l'obésité infantile, visant à restreindre l'utilisation de médicaments et interventions chirurgicales pour les enfants de moins de dix ans. Pour les adolescents, des traitements peuvent être envisagés en dernier recours, après échec des changements de mode de vie, afin de prévenir une prescription prématurée.

Face à une prévalence qui a quadruplé en trente ans, l’Organisation mondiale de la santé a adopté ses toutes premières directives consacrées à l’obésité chez les enfants et les adolescents. Le texte fixe des limites strictes au recours aux traitements médicamenteux et chirurgicaux selon l’âge.

En 2024, quelque 170 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans vivaient avec une obésité dans le monde, dont 70 millions de jeunes enfants entre 5 et 9 ans et 100 millions d’adolescents entre 10 et 19 ans. La prévalence de cette maladie dans cette tranche d’âge a été multipliée par quatre depuis 1990, passant de 2 % à 8 %. C’est dans ce contexte que l’Organisation mondiale de la santé a publié ses premières recommandations officielles sur le sujet.

Le document de l’OMS pose des garde-fous clairs sur les approches thérapeutiques. Pour les enfants de 0 à 9 ans, l’organisation exclut tout traitement pharmacologique, toute chirurgie bariatrique et tout dispositif médical destiné à la perte de poids. La priorité est donnée aux interventions sur le mode de vie, encadrées par des professionnels de santé.

Pour les adolescents de 10 à 19 ans, la position est plus nuancée. Un traitement médicamenteux autorisé peut être envisagé, mais uniquement si un programme multimodal de modification du mode de vie, suivi sous supervision médicale, n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés. L’OMS entend ainsi éviter que le recours aux médicaments, dont certains font l’objet d’un engouement commercial croissant, ne devienne une solution de première intention chez les plus jeunes.

Ces directives interviennent alors que plusieurs traitements contre l’obésité, notamment des analogues du GLP-1, connaissent une diffusion rapide chez les adultes et suscitent des interrogations sur leur extension éventuelle aux populations pédiatriques. L’OMS choisit la prudence, en insistant sur la nécessité d’évaluations rigoureuses avant tout élargissement des indications à des patients mineurs.