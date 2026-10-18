SANTÉ Santé publique

Le remboursement des cures thermales menacé de déremboursement par la Sécu

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Le remboursement des cures thermales menacé de déremboursement par la Sécu
Le remboursement des cures thermales menacé de déremboursement par la Sécu

Le projet de budget de la Sécurité sociale, encore en discussion, pourrait bouleverser l’accès aux cures thermales. Le gouvernement étudie la possibilité de supprimer le remboursement actuel à 65% par l’Assurance maladie et de laisser cette charge aux seules complémentaires santé. Une mesure d’économie qui inquiète les curistes comme les stations thermales, alors que les patients doivent déjà financer eux-mêmes transport, hébergement et restauration lors de leurs séjours.

Des frais déjà élevés pour les curistes

Les curistes assument aujourd’hui une partie importante du coût de leur cure. Si l’Assurance maladie prend en charge 65% des frais de soins, les dépenses annexes restent à la charge des patients. Le transfert du remboursement vers les complémentaires santé risque d’alourdir encore la facture pour ceux dont la mutuelle n’offre qu’une couverture minimale.

Cette réforme s’inscrit dans un contexte de recherche d’économies pour l’Assurance maladie. Les villes thermales redoutent une baisse de fréquentation qui impacterait directement leur chiffre d’affaires. Le débat parlementaire devrait permettre de préciser les contours définitifs de cette mesure budgétaire.

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