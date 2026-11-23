Une étude examine l'impact potentiel des traitements à base de GLP-1 sur le système alimentaire mondial, suggérant qu'ils pourraient libérer jusqu'à 32 millions d'hectares de terres agricoles d'ici 2050. Cette libération de terre pourrait favoriser la reforestation et réduire significativement les décès liés à l'obésité, démontrant ainsi un effet dépassant la seule santé individuelle.

Une nouvelle étude révèle que la généralisation des traitements à base de GLP-1, comme l’Ozempic ou le Wegovy, pourrait transformer en profondeur le système alimentaire mondial et réduire considérablement les surfaces cultivées nécessaires à l’échelle de la planète.

Les médicaments coupe-faim de la famille des GLP-1 sont déjà connus pour leurs effets sur la perte de poids. Leurs conséquences potentielles sur l’environnement et l’agriculture mondiale sont, elles, beaucoup moins documentées. C’est précisément ce que vient d’explorer une équipe de chercheurs à l’aide de simulations informatiques, avec des résultats qui dépassent largement le cadre médical.

Le raisonnement de départ est simple : le système alimentaire mondial est piloté par la demande. Moins les populations mangent, moins les producteurs produisent, ce qui influe sur les prix, les échanges commerciaux et les surfaces agricoles mobilisées. En modélisant différents scénarios d’adoption de ces traitements, des chercheurs ont estimé que leur usage généralisé chez les adultes souffrant d’obésité pourrait, d’ici 2050, libérer jusqu’à 32 millions d’hectares de terres agricoles, une superficie légèrement supérieure à celle de l’Italie.

Les projections les plus optimistes concernent un accès mondial à ces médicaments, et non leur seule diffusion dans les pays à hauts revenus. Dans ce scénario, la réduction des apports caloriques à l’échelle planétaire permettrait d’éviter jusqu’à 6,6 millions de décès par an d’ici le milieu du siècle, en lien avec les pathologies associées à l’obésité.

Ces terres rendues disponibles pourraient être affectées à d’autres usages : reforestation, préservation de la biodiversité ou reconversion vers des cultures moins intensives. L’étude souligne ainsi que l’impact de ces traitements dépasse la sphère individuelle pour toucher potentiellement l’organisation de l’agriculture à l’échelle globale.