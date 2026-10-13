SANTÉ Santé publique

Seine-et-Marne : test du système d’alerte FR-Alert ce mardi matin

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Seine-et-Marne : test du système d'alerte FR-Alert ce mardi matin
Seine-et-Marne : test du système d'alerte FR-Alert ce mardi matin

Les habitants de 56 communes de Seine-et-Marne verront leur téléphone sonner ce mardi matin. La préfecture du département lance un test du système FR-Alert entre 9 heures et 10 heures. Cette opération vise à vérifier le bon fonctionnement du dispositif d’alerte à la population.

Un dispositif qui contourne le mode silencieux

Le système FR-Alert possède une particularité technique qui peut surprendre les usagers. L’alerte se déclenche sur les téléphones portables même lorsque ceux-ci sont configurés en mode silencieux. Cette fonctionnalité garantit que le message d’urgence atteindra effectivement les personnes concernées lors d’un événement grave.

Ce test s’inscrit dans une démarche de préparation aux situations de crise. Les autorités préfectorales souhaitent s’assurer de la fiabilité du dispositif avant toute utilisation réelle. Les résidents des communes concernées sont donc prévenus qu’ils recevront un message test sur leur appareil durant la matinée.

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