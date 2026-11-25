Drogue et soirées chemsex : Cyril Hanouna affirme avoir été menacé par un célèbre acteur s’il révélait son nom à l’antenne

Cyril Hanouna révèle avoir été menacé par un acteur français afin de ne pas divulguer son identité en lien avec un vaste réseau de trafic de drogue. L'enquête, qui implique plusieurs personnalités du cinéma et de la télévision, continue d'évoluer, tandis que des mises en examen ont déjà été effectuées, incluant un gendarme.

L’affaire du vaste réseau de trafic de drogue lié à des soirées chemsex, dans lequel les noms de personnalités du cinéma, de la télévision et de la politique sont évoqués, connaît un nouveau rebondissement. Ce mardi 24 novembre, dans Tout beau, tout n9uf, sur W9, Cyril Hanouna a affirmé avoir été menacé de poursuites judiciaires par un célèbre acteur français s’il révélait son identité à l’antenne.

Un célèbre acteur menace Cyril Hanouna de poursuites judiciaires

Cyril Hanouna assure que le comédien serait particulièrement inquiet à l’idée de voir son identité rendue publique dans le cadre de cette affaire de trafic de stupéfiants. L’acteur aurait directement pris contact avec l’animateur pour le mettre en garde contre toute révélation le concernant.

Cyril Hanouna a toutefois indiqué qu’il ne dévoilerait pas l’identité des personnalités évoquées tant qu’elles n’auraient pas été entendues par les gendarmes chargés de l’enquête. L’animateur affirme néanmoins disposer d’informations émanant notamment de contacts au sein des forces de l’ordre.

L’animateur a notamment déclaré : « Il a proféré des menaces à mon égard. » Le comédien suivrait quotidiennement l’émission de W9 et aurait prévenu Cyril Hanouna qu’il attaquerait immédiatement en justice les membres de l’équipe si son nom était prononcé.

Deux acteurs, deux stars du JT et un célèbre animateur évoqués dans l’affaire

Depuis plusieurs jours, Cyril Hanouna multiplie les révélations concernant les personnalités dont les noms circuleraient dans cette affaire de trafic de stupéfiants en région parisienne.

L’animateur a notamment évoqué deux vedettes du journal télévisé travaillant sur deux chaînes différentes, deux acteurs français très connus, un journaliste, un chroniqueur de télévision ainsi qu’un célèbre animateur.

Parmi les deux comédiens évoqués, l’un aurait joué dans de nombreux films populaires, tandis que l’autre serait considéré comme l’une des grandes figures du cinéma français.

Cyril Hanouna affirme également que les appels se multiplient entre professionnels de la télévision, chacun cherchant à savoir quelles personnalités pourraient être citées publiquement. « L’étau se resserre », a affirmé l’animateur.

Un gendarme parmi les cinq personnes mises en examen

L’enquête, ouverte en mars 2026, porte sur un réseau de distribution de 3-MMC, une drogue de synthèse notamment consommée lors de soirées chemsex, qui associent consommation de stupéfiants et rapports sexuels.

Cinq hommes ont été mis en examen à la mi-novembre, dont un gendarme affecté à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Le réseau aurait notamment fourni des clients fortunés dans les quartiers aisés de la capitale. Les investigations portent également sur des soupçons de blanchiment d’argent, avec notamment un mouvement financier de 100 000 euros identifié au cours de l’enquête.

L’avocate du principal suspect dénonce une «chasse aux sorcières»

Dans un communiqué publié lundi 23 novembre, Me Héloïse Dujardin, avocate du principal suspect placé en détention provisoire, a contesté les informations concernant l’existence d’une liste de clients célèbres qui aurait été révélée par son client.

Elle a notamment dénoncé une « liste fantasmagorique de consommateurs imaginaires » et une « chasse aux sorcières ». Selon l’avocate, son client aurait gardé le silence pendant sa garde à vue et n’aurait communiqué aucun nom aux enquêteurs.

À ce stade, aucune mise en examen concernant les célébrités évoquées par Cyril Hanouna n’a été annoncée. L’identité de l’acteur qui aurait menacé l’animateur de poursuites judiciaires n’a pas non plus été révélée.