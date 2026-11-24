Polska, de retour sur le plateau de W9 après une semaine de suspension, exprime ses regrets concernant la gestion de son absence par Cyril Hanouna. En réponse à ses critiques, Hanouna lui assène une remarque cinglante, soulignant l'écart entre sa popularité sur les réseaux sociaux et sa position à la télévision. L'animateur maintient ainsi son autorité.

Après avoir été écartée de Tout beau, tout n9uf pendant une semaine, Polska a retrouvé sa place parmi les chroniqueurs de Cyril Hanouna sur W9. Ce mardi, la jeune femme est revenue sur sa mise à l’écart, regrettant que l’animateur ne lui ait pas fait part de ses reproches en privé. Une remarque qui a provoqué une réponse particulièrement cinglante de Cyril Hanouna, en plein direct.

Une semaine de suspension pour avoir menti sur son absence

Le mardi 17 novembre, Cyril Hanouna avait annoncé avoir décidé d’écarter Polska de son émission jusqu’au lundi suivant. L’animateur reprochait à sa chroniqueuse d’avoir justifié une absence par des problèmes de santé, alors qu’il affirmait avoir découvert des photographies d’elle participant à un showcase avec son meilleur ami.

Le lendemain, Cyril Hanouna avait apporté de nouvelles précisions, expliquant que cette sanction faisait également suite à plusieurs comportements qu’il jugeait inacceptables. L’animateur estimait avoir accordé trop de passe-droits à la jeune femme et souhaitait désormais mettre un terme à cette situation.

Polska, qui avait déjà travaillé avec Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8, avait rejoint l’animateur sur W9 à la rentrée 2025.

«T’es peut-être la reine des réseaux, mais à la télé t’es rien!»

De retour à l’antenne depuis lundi, Polska a souhaité s’expliquer sur cette semaine de suspension. La chroniqueuse a notamment regretté la manière dont Cyril Hanouna avait géré l’affaire, estimant qu’elle aurait préféré être informée en privé des reproches formulés à son encontre plutôt que de voir sa sanction commentée publiquement à la télévision.

Cyril Hanouna lui a alors répondu sans ménagement, devant les autres chroniqueurs et les téléspectateurs: «T’es peut-être la reine des réseaux, mais à la télé t’es rien!»

L’animateur a ainsi opposé la popularité de Polska sur les réseaux sociaux à sa place dans le paysage audiovisuel français. Un recadrage particulièrement brutal, alors que la jeune femme demandait précisément que les différends professionnels soient réglés en dehors des caméras.

Cyril Hanouna multiplie les mises à pied

Ce n’est pas la première fois qu’un chroniqueur de Tout beau, tout n9uf est temporairement écarté de l’antenne. En mai dernier, Matthieu Delormeau avait également été suspendu de l’émission après une altercation en coulisses.

Ce clash arrive par ailleurs au lendemain de l’annonce du départ de Cyril Hanouna de Fun Radio, après des audiences décevantes et plusieurs mois de collaboration avec la station.

L’animateur poursuit néanmoins ses activités télévisuelles au sein du groupe M6, qui vient également d’officialiser son premier prime time sur M6, intitulé «Je déteste Cyril Hanouna».

Quant à Polska, elle a bien réintégré l’équipe de TBT9 après avoir purgé sa semaine de suspension.