Jean-Pierre Foucault révèle ce qu’il y aura écrit sur sa tombe: «Enfin, il a dit son dernier mot!»

Jean-Pierre Foucault a révélé son souhait d'inscription sur sa tombe : « Enfin, il a dit son dernier mot ! », en référence à son rôle dans « Qui veut gagner des millions ? ». À 79 ans, il continue de présenter Miss France, prévue pour le 12 décembre, ancrant sa passion pour la télévision et sa région d'origine.

Jean-Pierre Foucault a déjà décidé ce qu’il souhaitait voir inscrit sur sa tombe. Invité de l’émission Willy Rovelli vient déjeuner chez vous, diffusée samedi 21 novembre sur ICI, l’animateur a dévoilé l’épitaphe qu’il aimerait laisser à sa postérité. Une phrase pleine d’humour, directement inspirée de sa carrière à la télévision : « Enfin, il a dit son dernier mot ! »

Une référence à « Qui veut gagner des millions ? »

Cette inscription fait évidemment référence à la célèbre question « C’est votre dernier mot ? », que Jean-Pierre Foucault a posée pendant près de vingt ans aux candidats de Qui veut gagner des millions ?, sur TF1.

Le présentateur, qui fête ses 79 ans ce lundi 23 novembre, a également précisé qu’il souhaitait être enterré à Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers, où reposent plusieurs membres de sa famille.

Il a notamment évoqué ses souvenirs d’enfance auprès de ses grands-parents, sur des terres aujourd’hui occupées par le Futuroscope. « Quand j’étais gamin, j’allais moissonner le blé sur un tracteur avec mes grands-parents sur les terres de l’actuel Futuroscope », a-t-il raconté.

À 79 ans, Jean-Pierre Foucault ne veut toujours pas prendre sa retraite

Interrogé sur la fin de sa carrière, Jean-Pierre Foucault a assuré qu’il n’envisageait pas encore de renoncer à la présentation de Miss France. « Tant que je peux grimper les marches qui m’amènent sur la scène, je le ferai », a-t-il déclaré.

L’animateur, qui avait déjà affirmé vouloir continuer à présenter Miss France tant qu’il n’aurait pas besoin d’un déambulateur, a une nouvelle fois plaisanté sur les conditions de son départ : « Le jour où Miss Provence sera élue, je m’arrêterai. »

Un nouveau rendez-vous avec Miss France le 12 décembre

Jean-Pierre Foucault sera une nouvelle fois aux commandes de l’élection de Miss France 2027, organisée le samedi 12 décembre à l’Arena Futuroscope, à Chasseneuil-du-Poitou.

La cérémonie, diffusée en direct sur TF1, verra les 31 candidates régionales tenter de succéder à Hinaupoko Devèze.

Ce rendez-vous aura une signification particulière pour l’animateur, qui retrouvera une région à laquelle il demeure profondément attaché et où il souhaite un jour reposer. Pour l’instant, Jean-Pierre Foucault n’a annoncé aucune date de départ de la télévision.