Quelle hypocrisie ! Anne-Cécile Mailfert se plaint d’être réduite à une «femme de», mais avait écarté la compagne de Jordan Bardella car «femme de»…

Anne-Cécile Mailfert dénonce le traitement sexiste dont elle fait l'objet en tant que compagne d'un dirigeant de France Télévisions, mais son passé soulève des contradictions. Elle avait écarté Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles de ses activités à cause de ses liens avec Jordan Bardella, révélant une hypocrisie dans sa position sur les femmes liées aux hommes.

Quelle hypocrisie ! Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, dénonce depuis plusieurs jours le fait d’avoir été ramenée à son statut de compagne d’un dirigeant de France Télévisions. Ce jeudi, présente au procès du groupe masculiniste Femmeblancherie, elle a affirmé subir un déferlement de haine et être notamment traitée de « pute » depuis son passage sur franceinfo. Si les insultes sont évident lamentables et injustifiables, sa dénonciation des femmes réduites à leur conjoint se heurte à un précédent embarrassant : elle avait elle-même demandé à Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, compagne de Jordan Bardella, de prendre ses distances avec un événement public de sa fondation en raison de ses fréquentations politiques. Autrement dit, Anne-Cécile Mailfert se plaint d’être réduite à une «femme de», alors qu’elle-même a sanctionné Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles car c’était une «femme de».

Sur franceinfo, Anne-Cécile Mailfert s’indigne d’être présentée comme la compagne du numéro 2 de France Télévisions

Tout commence lundi, lorsque la présidente de la Fondation des femmes participe à une émission de franceinfo consacrée à l’affaire Gérard Depardieu. À la fin de l’entretien, la journaliste Fanny Conquy précise, conformément aux consignes déontologiques de la chaîne, qu’Anne-Cécile Mailfert partage la vie de Stéphane Sitbon-Gomez, directeur général adjoint de France Télévisions, chargé notamment des programmes et de la stratégie éditoriale.

La réaction de l’invitée est immédiate. Comme le montrent les images de son altercation avec la journaliste, Anne-Cécile Mailfert proteste : « J’assume complètement mon compagnon, mais c’est absolument scandaleux ! » Elle demande quel rapport existe entre sa vie sentimentale et le sujet de l’émission. Après avoir quitté le plateau, elle lance « Vous êtes des malades ! »

Comme nous l’avions expliqué après cet incident télévisé⁠, cette précision répondait à une consigne déontologique de France Télévisions. Dès décembre 2025, la direction avait estimé que cette relation constituait un lien d’intérêt devant être porté à la connaissance des téléspectateurs. Franceinfo a ensuite présenté ses excuses à Anne-Cécile Mailfert pour ne pas l’avoir prévenue de cette mention avant l’émission.

Maria Carolina de Bourbon : le SMS qui embarrasse Anne-Cécile Mailfert

Le problème pour la responsable associative est qu’elle avait elle-même tenu compte de la relation sentimentale d’une autre femme pour remettre en question sa participation aux activités de la Fondation des femmes.

Cette femme est Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, compagne de Jordan Bardella. La jeune princesse avait soutenu financièrement la fondation et participé à plusieurs de ses initiatives. Mais après la révélation publique de sa relation avec le président du Rassemblement national, Anne-Cécile Mailfert lui avait adressé un message concernant sa présence à une soirée de l’association.

Dans ce SMS reproduit dans Gouverner, le livre de Jordan Bardella, la militante évoquait des informations de presse associant Maria Carolina à des personnalités politiques « éloignées de nos sujets ». Elle lui demandait de discuter préalablement avec elle avant toute nouvelle participation à un événement public.

Le message établissait que la participation publique de Maria Carolina était désormais conditionnée à une discussion sur ses fréquentations politiques, alors même que la jeune femme avait auparavant soutenu l’association.

Une démarche que Jordan Bardella a dénoncée en accusant Anne-Cécile Mailfert de pratiquer une « indignation sélective ». Le président du RN lui reproche d’avoir jugé sa compagne à travers sa relation amoureuse, exactement ce qu’elle dénonce aujourd’hui pour elle-même.

Les détails de cet épisode et du message adressé à Maria Carolina⁠ avaient été rendus publics après l’altercation sur franceinfo.

« Dommage que vous reproduisiez ce que vous dénoncez »

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles a elle aussi réagi à la polémique. Dans une publication Instagram, elle a rappelé qu’une femme ne devrait pas être jugée en fonction des engagements de son compagnon, avant de retourner cet argument contre Anne-Cécile Mailfert.

« Dommage toutefois que vous reproduisiez ce que vous dénoncez », lui a-t-elle répondu, en partageant un extrait du livre de Jordan Bardella contenant le SMS litigieux.

La contradiction a également été relevée par Jean-Michel Aphatie. Dans Quotidien, mercredi, le journaliste, qui avait initialement défendu Anne-Cécile Mailfert après son départ de franceinfo, a finalement pris position en faveur de Maria Carolina.

« Eh bien, on est du côté de Maria Carolina. Voilà, c’est comme ça », a-t-il déclaré après avoir pris connaissance du message.

Une indignation à deux vitesses

Anne-Cécile Mailfert affirme aujourd’hui que les femmes ne doivent pas être ramenées aux hommes qui partagent leur vie. Un principe qu’elle revendique pour elle-même, mais dont Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles estime ne pas avoir bénéficié.

Les deux situations présentent une différence : franceinfo a mentionné un lien conjugal dans le cadre de ses obligations de transparence, tandis que la présidente de la Fondation des femmes a conditionné la présence publique d’une donatrice à une discussion sur ses fréquentations politiques.

Les insultes sexistes que dénonce Anne-Cécile Mailfert ne sauraient être justifiées par cette polémique. Elles ne font cependant pas disparaître la question soulevée par Maria Carolina : pourquoi une femme devrait-elle subir des conséquences liées à l’identité de son compagnon lorsque celui-ci est Jordan Bardella, alors que la présidente de la Fondation des femmes refuse elle-même d’être présentée à travers Stéphane Sitbon-Gomez ?