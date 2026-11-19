Lolo La Provoc défend fermement les traditions françaises sur le plateau de Tout beau, tout n9uf, s'opposant à Gilles Verdez sur la question des sapins de Noël. Leur échange animé souligne les tensions autour des décorations de Noël, notamment à Bordeaux, où un sapin naturel fait à nouveau son apparition.

Cette semaine, le ton est monté sur le plateau de Tout beau, tout n9uf, l’émission de Cyril Hanouna diffusée sur W9. En plein débat sur les sapins de Noël dans les villes françaises, Lolo La Provoc s’en est directement pris à Gilles Verdez, lui reprochant de remettre en cause les traditions du pays. Une confrontation particulièrement animée, ponctuée par une intervention de Jean-Luc Lemoine qui a déclenché les rires du plateau.

« La France a des traditions, et c’est pas des mecs comme toi qui vont les arrêter ! »

Face à Gilles Verdez, Lolo La Provoc n’a pas mâché ses mots. Défendant la présence des sapins de Noël dans l’espace public, l’invité de Cyril Hanouna a lancé : « La France, elle a une culture, elle a des traditions. Et c’est pas des mecs comme toi qui vont les arrêter ! »

Une attaque à laquelle Gilles Verdez a répondu avec ironie : « C’est qui ce gars-là ? » Loin de se laisser déstabiliser, son interlocuteur a poursuivi : « Je suis celui qui représente tous ceux qui en ont marre qu’on essaye de détruire leurs traditions. »

Lolo La Provoc a ensuite pris l’exemple des enfants pour défendre le maintien des décorations de Noël dans les communes françaises : « En France, il y a des sapins, c’est comme ça. Toi, quand tu étais petit, t’avais le droit d’avoir ton sapin. Pourquoi nos gosses, ils seraient privés de sapins dans les villes ? Ici, c’est la France, c’est comme ça ! »

Il a terminé son intervention en désignant directement Gilles Verdez : « Les seuls mecs que ça dérange, c’est les mecs comme toi. C’est pas les gens qui ont d’autres religions. »

Gilles Verdez demande des explications, Jean-Luc Lemoine lâche « Les connards ! »

Visiblement agacé par les propos de son interlocuteur, Gilles Verdez a demandé ce que signifiait précisément l’expression « les mecs comme toi ». Une question à laquelle Jean-Luc Lemoine, jusque-là spectateur de l’échange, a répondu du tac au tac : « Les connards ! »

La sortie de l’humoriste a immédiatement provoqué l’hilarité sur le plateau. Cyril Hanouna a salué son chroniqueur d’un « Bravo Jean-Luc ! », tandis que ce dernier a précisé, avec le sourire : « C’était pour rigoler. »

Gilles Verdez, habitué des confrontations dans l’émission de Cyril Hanouna, a ainsi été pris à partie à la fois par Lolo La Provoc sur le fond du débat et par Jean-Luc Lemoine sur le ton de la plaisanterie.

À Bordeaux, le retour d’un véritable sapin de Noël ravive les tensions

Cette confrontation fait notamment écho à la polémique autour des décorations de Noël à Bordeaux. Sous la précédente municipalité écologiste de Pierre Hurmic, le traditionnel grand sapin naturel de la place Pey-Berland avait été remplacé par une installation artistique composée de verre et d’acier recyclés. L’ancien maire avait notamment justifié sa décision par son refus d’installer un « arbre mort ».

Avec l’arrivée de Thomas Cazenave à la mairie, la ville a fait le choix de renouer avec le sapin naturel. Un grand conifère provenant de Corrèze a ainsi été installé place Pey-Berland dans la nuit du 16 au 17 novembre, mettant fin à plusieurs années d’absence du traditionnel arbre de Noël.