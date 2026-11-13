«Moscou est plus mesuré que le gouvernement Macron»: sanctionnée par la France, l’ex-chroniqueuse de CNews Xenia Fedorova contre-attaque

Xenia Fedorova, ex-chroniqueuse de CNews sanctionnée et expulsée de France, critique le gouvernement français pour ses mesures contre elle, estimant que Moscou fait preuve de retenue en comparaison. En réaction, la Russie a interdit l'entrée à quatre personnalités françaises, sans expulser d'autres journalistes, contrairement à la situation de Fedorova.

Expulsée de France et frappée de sanctions financières, l’ancienne chroniqueuse de CNews Xenia Fedorova a vivement critiqué le gouvernement français ce vendredi. La journaliste russe estime que Moscou a fait preuve de davantage de retenue que Paris en décidant d’interdire son territoire à quatre personnalités françaises, dont deux journalistes. Une réponse diplomatique directement liée aux mesures prises contre elle par les autorités françaises.

Xenia Fedorova accuse le gouvernement Macron d’aller plus loin que Moscou

Dans un message publié sur X, Xenia Fedorova a réagi aux représailles annoncées mercredi par la Russie. L’ancienne dirigeante de RT France considère que les autorités russes ont adopté une attitude moins sévère que celle du gouvernement français à son encontre.

« La diplomatie russe se montre en tout cas plus mesurée dans sa réponse », affirme-t-elle, en établissant une comparaison directe avec « le gouvernement Macron ».

Elle souligne notamment que les mesures russes n’ont pas entraîné l’expulsion de journalistes français installés sur le territoire russe ni le blocage de leurs ressources financières.

« Contrairement à moi, aucun journaliste français vivant et travaillant en Russie n’a été expulsé ni n’a vu ses comptes gelés », écrit-elle.

Une déclaration qui fait directement référence à sa propre situation. Visée par un arrêté d’expulsion français pris fin juillet, Xenia Fedorova se trouvait alors à l’étranger et n’est pas revenue en France depuis. Ses avoirs ont également été gelés par les autorités françaises.

Deux députés et deux journalistes français interdits d’entrée en Russie

Mercredi, Moscou a annoncé l’interdiction d’entrée sur son territoire de quatre ressortissants français. Deux parlementaires, Sacha Houlié et Arthur Delaporte, figurent sur cette liste, aux côtés de deux journalistes, Ariane Chemin, du Monde, et Paul Gogo.

Les autorités russes présentent cette décision comme une réponse aux mesures françaises visant Xenia Fedorova. Les quatre personnalités sont désormais considérées comme indésirables sur le territoire russe.

La mesure ne constitue toutefois pas une expulsion de journalistes français actuellement installés en Russie. Elle leur interdit l’accès au pays, sans comporter de gel de leurs avoirs.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, Moscou a néanmoins multiplié les restrictions visant des ressortissants européens. Plusieurs correspondants étrangers ont également été confrontés à des refus de renouvellement de visa ou d’accréditation, les obligeant à quitter la Russie.

Expulsion, gel des avoirs et sanctions européennes : les mesures prises contre Xenia Fedorova

Ancienne présidente de RT France, Xenia Fedorova avait poursuivi ses activités médiatiques après l’interdiction de diffusion de la chaîne russe dans l’Union européenne en 2022. Elle était notamment présente sur CNews, Europe 1 et dans les colonnes du JDNews.

Fin juillet, le gouvernement français a pris un arrêté d’expulsion à son encontre. Les autorités lui reprochent d’être « un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes », susceptibles de « déstabiliser l’ordre public » en France.

La journaliste conteste ces accusations et dénonce des sanctions motivées par ses prises de position publiques. Son éventuel retour à l’antenne de CNews avait déjà provoqué des tensions entre le gouvernement et la chaîne.

Le 24 septembre, l’Union européenne a renforcé les mesures prises contre elle. Le Conseil de l’UE a décidé de l’inscrire sur sa liste de sanctions pour son implication présumée dans des activités de manipulation de l’information et d’ingérence liées à la Russie.

Cette inscription entraîne le gel de ses avoirs, l’interdiction de mettre des ressources économiques à sa disposition ainsi qu’une interdiction d’entrée et de transit sur le territoire de l’Union européenne.

Jean-Noël Barrot voit dans les représailles russes la confirmation de liens avec Moscou

La décision russe a également provoqué une réaction du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Pour le chef de la diplomatie, les représailles décidées par Moscou confortent les accusations formulées contre l’ancienne chroniqueuse.

Le ministre considère que cette réaction confirme les liens entretenus par Xenia Fedorova avec les autorités russes, une interprétation que l’intéressée ne reprend pas à son compte.

Dans sa publication de ce vendredi, Xenia Fedorova ne confirme pas l’existence de tels liens. Elle concentre sa réponse sur la différence de traitement entre les quatre Français interdits d’entrée en Russie et les sanctions personnelles dont elle fait l’objet.

Son contrat avec CNews demeure suspendu, tandis que les sanctions européennes prononcées en septembre restent applicables. La journaliste russe se trouve toujours hors de France, sans que son lieu de résidence actuel ait été rendu public.