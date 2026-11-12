La Russie interdit l'entrée sur son territoire à deux députés et deux journalistes français en réponse à l'expulsion de Xenia Fedorova. Cette mesure, illustrant la dégradation des relations franco-russes, intervient dans un contexte de tensions liées à la guerre en Ukraine et aux accusations de désinformation. Elle reflète une escalade des sanctions réciproques.

Moscou a décidé d’interdire l’entrée sur son territoire à deux parlementaires et deux journalistes français, en réaction à l’expulsion de Xenia Fedorova. Cette nouvelle mesure de rétorsion illustre la dégradation persistante des relations diplomatiques entre la France et la Russie, sur fond de tensions autour de la guerre en Ukraine et des activités des médias russes en Europe.

La Russie a annoncé des restrictions d’entrée sur son territoire visant quatre ressortissants français, dont deux députés et deux journalistes. Les autorités russes présentent cette décision comme une réponse directe à l’expulsion de Xenia Fedorova. La mesure marque un nouvel épisode dans la confrontation diplomatique entre Paris et Moscou, où les décisions administratives visant des personnalités politiques et médiatiques donnent régulièrement lieu à des réactions réciproques.

Cette décision intervient dans un climat particulièrement tendu entre les deux pays. Depuis le déclenchement de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les relations franco-russes se sont considérablement détériorées. Les sanctions économiques européennes, les restrictions visant certains médias et les accusations d’ingérences ont contribué à réduire les espaces de coopération. Les journalistes et les responsables politiques se retrouvent désormais régulièrement au centre de ces différends.

Quatre personnalités françaises directement visées

Les personnes concernées sont les députés Sacha Houlié, membre de Place publique, et Arthur Delaporte, élu du Parti socialiste, ainsi que les journalistes Ariane Chemin, grand reporter au Monde, et Paul Gogo, ancien correspondant en Russie. L’interdiction a été annoncée mercredi 11 novembre par Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Moscou accuse ces quatre personnalités d’avoir participé à une campagne contre Xenia Fedorova et d’avoir réclamé son expulsion de France, sans préciser les déclarations qui leur sont reprochées.

Cette décision intervient plusieurs mois après les mesures françaises visant l’ancienne dirigeante de RT France. Devenue chroniqueuse notamment sur CNews et Europe 1, Xenia Fedorova a fait l’objet, fin juillet, d’un arrêté d’expulsion et d’un gel de ses avoirs. Les autorités françaises lui reprochent d’avoir relayé des campagnes de désinformation favorables aux intérêts russes. L’intéressée et Moscou contestent cette lecture, la diplomatie russe dénonçant une persécution politique. En septembre, l’Union européenne a également adopté des sanctions à son encontre.

Une nouvelle confrontation autour de la liberté d’informer

Parmi les personnalités sanctionnées, Sacha Houlié s’est particulièrement investi dans les questions d’ingérences étrangères. Le député avait publiquement demandé le retrait du titre de séjour de Xenia Fedorova. Arthur Delaporte avait également interpellé le gouvernement sur sa situation. De leur côté, Ariane Chemin et Paul Gogo ont consacré des travaux journalistiques aux activités russes et à leurs relais médiatiques. Le quotidien Le Monde a condamné l’interdiction visant sa grand reporter, y voyant une nouvelle atteinte à la liberté d’informer sur la Russie.

Au-delà de ces quatre interdictions, l’affaire souligne l’ampleur du différend entre Paris et Moscou sur la désinformation, les sanctions et la liberté de la presse. La Russie présente sa décision comme une riposte aux mesures françaises, tandis que les autorités françaises justifient leurs restrictions par des préoccupations de sécurité nationale. Cette nouvelle confrontation témoigne de la difficulté croissante à maintenir des échanges politiques et journalistiques entre les deux pays, alors que la guerre en Ukraine continue de peser sur leurs relations diplomatiques.