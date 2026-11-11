Les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie reprennent à Abu Dhabi, avec la médiation des États-Unis. Les discussions portent sur les échanges de prisonniers, les garanties de sécurité et un éventuel cessez-le-feu. Malgré des avancées perçues, les divergences persistantes rendent un accord imminent peu probable.

Les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine se poursuivent aux Émirats arabes unis. Kiev et Moscou reprennent des discussions à Abu Dhabi, avec l’intervention des États-Unis comme médiateurs. Ces échanges interviennent alors que les deux pays restent profondément divisés sur les territoires occupés, les garanties de sécurité et les conditions d’un éventuel cessez-le-feu.

La capitale des Émirats arabes unis accueille une nouvelle séquence diplomatique consacrée au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Le choix d’Abu Dhabi s’inscrit dans le rôle de médiation que les autorités émiraties cherchent à jouer depuis le début de la guerre. Les Émirats ont notamment facilité plusieurs échanges de prisonniers entre les deux pays. Cette expérience leur permet de maintenir des contacts avec Moscou et Kiev, malgré la dégradation des relations entre la Russie et les puissances occidentales.

La participation américaine donne une dimension supplémentaire à ces discussions. Washington dispose de moyens diplomatiques importants pour tenter de rapprocher les positions des deux parties, mais les divergences restent considérables. Pour l’Ukraine, la question de la souveraineté nationale et des garanties de sécurité demeure centrale. La Russie, de son côté, maintient des exigences territoriales et sécuritaires que Kiev conteste. La reprise du dialogue ne signifie donc pas qu’un accord soit imminent.

Les échanges de prisonniers et les garanties de sécurité au programme

Les négociations ont débuté mardi 10 novembre en présence des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. La délégation ukrainienne est conduite par Roustem Oumerov, tandis que Vladimir Medinski représente la Russie. À l’issue de cette première journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié les discussions de « constructives ». Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a également salué leur déroulement. Les échanges ont notamment porté sur les prisonniers de guerre, les civils détenus, les garanties de sécurité et les possibilités de désescalade. AP News+2

La question d’un cessez-le-feu reste cependant au cœur des désaccords. Kiev souhaite obtenir l’arrêt des combats et des garanties destinées à prévenir une nouvelle offensive russe. Moscou continue de défendre ses propres conditions de règlement du conflit. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé son opposition à une trêve qui permettrait, selon lui, un déploiement de forces européennes en Ukraine. Les questions territoriales demeurent également sans solution, chaque partie maintenant des positions difficiles à concilier. Le Monde.fr+1

Les Européens présents à Abu Dhabi, mais écartés des discussions directes

La présence de représentants européens constitue un autre enjeu de cette séquence diplomatique. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni ainsi que des représentants de l’Union européenne et de l’OTAN ont participé à des consultations parallèles avec les délégations ukrainienne et américaine. Ils ne siègent toutefois pas à la table des négociations trilatérales réunissant Kiev, Moscou et Washington. Cette organisation suscite des interrogations sur la place que les Européens pourront occuper dans la définition d’un éventuel accord de paix et des futures garanties de sécurité du continent. Le Monde.fr+1

Les discussions doivent se poursuivre ce mercredi 11 novembre, après une première journée qui a permis de rétablir un dialogue direct interrompu depuis février. Aucun accord de cessez-le-feu n’a été annoncé à ce stade. Les combats se poursuivent sur le terrain, tout comme les frappes de drones et de missiles. Pour les États-Unis, cette rencontre représente une nouvelle tentative de parvenir à un règlement négocié. Pour l’Ukraine et la Russie, elle ouvre une phase de discussions dont l’issue dépendra notamment des concessions que chaque camp acceptera, ou non, d’envisager. The Kyiv Independent+2