Scandale Nvidia: après avoir reconnu une liaison avec une femme soupçonnée d’espionnage, Jensen Huang risque un divorce à 62 milliards

Jensen Huang, le dirigeant de Nvidia, fait face à un scandale impliquant une infidélité et des soupçons d’espionnage chinois liés à sa liaison avec Alice Huang. Alors qu’une enquête interne est lancée, un éventuel divorce pourrait lui coûter jusqu’à 62 milliards de dollars, impactant fortement la capitalisation boursière de Nvidia.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, 63 ans, est au cœur d’un scandale mêlant infidélité conjugale, soupçons d’espionnage chinois et enjeux financiers colossaux. Le milliardaire a reconnu avoir trompé son épouse Lori, avec laquelle il est marié depuis plus de quarante ans. La femme avec laquelle il aurait entretenu une relation, Alice Huang, est soupçonnée par les services de renseignement américains d’avoir travaillé pour Pékin. Alors que Nvidia a ouvert une enquête indépendante, un éventuel divorce pourrait coûter au dirigeant plusieurs dizaines de milliards de dollars. Une estimation évoque notamment 62,6 milliards de dollars en actions Nvidia.

Une liaison extraconjugale qui tourne au scandale d’espionnage

L’affaire a éclaté après des révélations concernant les relations entre Jensen Huang et Alice Huang, une femme d’affaires chinoise ayant occupé des fonctions dirigeantes au sein de Megaspeed, une société basée à Singapour et cliente importante de Nvidia. Les autorités américaines soupçonnent cette dernière d’avoir entretenu des liens avec les services de renseignement chinois.

Megaspeed aurait acheté plus de 4,8 milliards de dollars de puces Nvidia en deux ans. Ces composants, indispensables au développement des systèmes d’intelligence artificielle les plus avancés, font l’objet de restrictions américaines à l’exportation vers la Chine. Washington cherche notamment à empêcher Pékin d’accéder aux technologies susceptibles de renforcer ses capacités militaires et de renseignement.

Les soupçons portent sur la possibilité qu’Alice Huang ait cherché à obtenir des informations sensibles en se rapprochant personnellement du patron de Nvidia. À ce stade, aucune preuve publique ne permet toutefois d’affirmer que Jensen Huang aurait transmis des secrets industriels ou des informations confidentielles. Les autorités chinoises rejettent les accusations d’espionnage.

Jensen Huang présente ses excuses à sa femme et à ses enfants

Face à l’ampleur des révélations, Jensen Huang a adressé dimanche un message à ses collaborateurs dans lequel il reconnaît son infidélité. Le patron du géant américain écrit : « J’ai été infidèle à ma femme. Mes actes lui ont fait du mal, ainsi qu’à nos enfants. Rien ne peut excuser ce que j’ai fait. »

Il affirme assumer l’entière responsabilité de son comportement et espérer regagner progressivement la confiance de sa famille. Son épouse, Lori Huang, qu’il a rencontrée pendant leurs études à l’université d’État de l’Oregon, partage sa vie depuis les années 1980.

Le couple a deux enfants, Madison et Spencer, qui travaillent tous les deux chez Nvidia. Madison occupe des responsabilités dans le marketing des produits et des technologies, tandis que Spencer travaille dans le domaine des logiciels de robotique. Lori Huang, ingénieure de formation, participe notamment à la gestion de la fondation familiale, qui finance des projets éducatifs, scientifiques et médicaux.

Un divorce qui pourrait coûter plus de 62 milliards de dollars

Au-delà du scandale personnel et des soupçons d’espionnage, l’affaire soulève une question financière considérable : combien Jensen Huang pourrait-il perdre si son épouse décidait de demander le divorce ?

Marié en 1985, huit ans avant la création de Nvidia en 1993, le dirigeant a constitué l’essentiel de sa fortune pendant son mariage. Or, en Californie, le régime légal de communauté prévoit généralement un partage égal des biens communs entre les époux lors d’un divorce.

Une première estimation évoque ainsi plus de 62,6 milliards de dollars d’actions Nvidia susceptibles de revenir à Lori Huang. D’autres calculs, fondés sur une fortune personnelle évaluée à environ 162 milliards de dollars, portent le montant théorique d’un partage à près de 81 milliards de dollars. Le partage dépendrait notamment de la qualification juridique des actifs, des structures patrimoniales et des éventuels accords conclus entre les époux.

Les documents financiers de Nvidia font apparaître d’importantes participations détenues au travers de trusts familiaux. En mars 2026, Jensen Huang était déclaré bénéficiaire de plus de 870 millions d’actions Nvidia, dont une partie importante était placée dans des structures associant son épouse.

Nvidia ouvre une enquête et perd des centaines de milliards en Bourse

Dimanche, le conseil d’administration de Nvidia a annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante afin de déterminer si Jensen Huang a été la cible d’une opération de renseignement étrangère. Un comité d’administrateurs indépendants, assisté de conseillers juridiques extérieurs, doit examiner les éléments disponibles.

Dans son communiqué, le groupe précise « n’avoir aucune raison de penser que la sécurité nationale ou les secrets de Nvidia aient été compromis ». Le conseil d’administration maintient sa confiance envers Jensen Huang, qui conserve ses fonctions et s’est engagé à coopérer avec les enquêteurs.

Les marchés financiers ont néanmoins brutalement réagi. Ce lundi, l’action Nvidia a perdu jusqu’à environ 8 % à l’ouverture de Wall Street, effaçant temporairement près de 360 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le titre réduisait ensuite ses pertes, mais restait nettement dans le rouge.

La situation est particulièrement délicate pour Nvidia, devenu l’un des groupes les plus puissants au monde grâce à l’explosion de la demande de processeurs pour l’intelligence artificielle. Jensen Huang, cofondateur et directeur général depuis 1993, demeure la figure centrale de cette réussite.

Un précédent avec le divorce de Jeff Bezos

Si Jensen Huang et son épouse venaient à divorcer, les sommes en jeu pourraient dépasser celles du divorce de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, et de MacKenzie Scott en 2019.

À l’époque, MacKenzie Scott avait obtenu une participation d’environ 4 % dans Amazon, évaluée à plus de 35 milliards de dollars. Cette séparation était devenue l’une des plus coûteuses de l’histoire.

Dans le cas de Jensen Huang, un partage important du patrimoine pourrait modifier la répartition des actions Nvidia détenues par la famille, sans entraîner nécessairement leur vente sur les marchés.

L’enquête indépendante annoncée par Nvidia devra désormais déterminer si la relation de son dirigeant avec Alice Huang a exposé l’entreprise ou des informations sensibles à des risques d’espionnage. Quant à Lori Huang, elle n’a pour l’instant annoncé aucune intention de divorcer.