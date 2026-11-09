Nvidia ouvre une enquête indépendante sur son PDG Jensen Huang, soupçonné d'espionnage présumé en lien avec une relation intime avec une femme d'affaires chinoise. Les autorités américaines examinent les implications sur la sécurité nationale, alors que Huang s'engage à coopérer tout en conservant ses fonctions. Cette affaire soulève des enjeux cruciaux pour la technologie et les relations sino-américaines.

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante visant à déterminer si son PDG, Jensen Huang, a été la cible d’une opération d’espionnage chinoise. Cette décision intervient après des révélations concernant une relation extraconjugale entre le dirigeant et une femme soupçonnée par les services de renseignement américains de travailler pour Pékin. Une affaire particulièrement sensible alors que Nvidia occupe une position stratégique dans la compétition mondiale autour de l’intelligence artificielle.

Jensen Huang, cofondateur et directeur général de Nvidia depuis 1993, se retrouve au centre d’une controverse mêlant vie privée, intérêts économiques et sécurité nationale. Selon des informations publiées par la presse américaine, le dirigeant aurait entretenu une relation intime avec Alice Huang, une femme d’affaires chinoise ayant exercé des responsabilités au sein de Megaspeed, une entreprise de centres de données basée à Singapour et cliente de Nvidia. Les services de renseignement américains soupçonnent cette dernière d’avoir été recrutée par le ministère chinois de la Sécurité d’État afin de recueillir des informations sensibles. Les autorités américaines se sont également intéressées aux activités de Megaspeed, soupçonnée d’avoir facilité l’accès de la Chine à des processeurs avancés soumis à des restrictions d’exportation. Ces soupçons ne constituent toutefois pas une preuve publique d’espionnage.

Face à ces révélations, Jensen Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse dans un message adressé aux salariés de Nvidia. Le dirigeant de 63 ans a présenté ses excuses à sa famille, à ses collaborateurs et aux actionnaires de l’entreprise, tout en affirmant assumer personnellement ses actes. Le conseil d’administration a parallèlement annoncé, dimanche 8 novembre, la création d’une commission composée d’administrateurs indépendants, assistés de conseillers juridiques extérieurs. Cette instance devra examiner les circonstances de la relation et déterminer si des informations confidentielles ont pu être compromises. Nvidia précise qu’elle ne dispose actuellement d’aucun élément lui permettant de conclure à une atteinte à ses secrets industriels ou à la sécurité nationale américaine. Jensen Huang a assuré qu’il coopérerait pleinement à l’enquête et conserverait ses fonctions pendant son déroulement.

Une affaire sensible dans la guerre technologique entre Washington et Pékin

Les conséquences potentielles de cette affaire dépassent largement la réputation personnelle du patron de Nvidia. L’entreprise californienne domine le marché des processeurs utilisés pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle les plus avancés. Ses technologies sont devenues essentielles au développement des centres de données et des infrastructures numériques, faisant de Nvidia un acteur majeur de la rivalité économique et stratégique entre les États-Unis et la Chine. Depuis 2022, Washington impose des restrictions à l’exportation de certaines puces afin de limiter l’accès de Pékin aux technologies les plus performantes. Jensen Huang a régulièrement plaidé pour un assouplissement de ces mesures, estimant qu’une politique trop restrictive risquait de favoriser l’émergence de concurrents chinois. Ses relations avec l’administration de Donald Trump renforcent désormais l’attention portée à cette affaire.

La controverse commence également à provoquer des réactions politiques à Washington. Plusieurs parlementaires républicains ont demandé à Jensen Huang de venir s’expliquer devant le Congrès sur les informations révélées par la presse. Ils souhaitent notamment savoir si des données industrielles ou des informations relatives aux décisions américaines en matière de technologies ont pu être accessibles à des services étrangers. Pékin rejette pour sa part les accusations d’espionnage, qu’il présente comme infondées. Donald Trump a publiquement défendu les qualités professionnelles du patron de Nvidia, sans se prononcer sur la réalité des soupçons. Pour l’entreprise, l’enjeu consiste désormais à préserver la confiance de ses clients, de ses investisseurs et des autorités américaines. Aucune transmission de secrets à la Chine n’a été établie à ce stade, mais les conclusions de l’enquête interne seront particulièrement attendues dans un secteur devenu central pour la souveraineté technologique des grandes puissances.