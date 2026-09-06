Ukraine : le bureau du procureur général choisi par Zelensky perquisitionné, un coffre rempli de cash découvert

Une opération anticorruption spectaculaire a frappé le sommet du parquet ukrainien. Le Bureau national anticorruption d’Ukraine, le NABU, et le Parquet spécialisé anticorruption, le SAPO, ont mené des perquisitions dans les locaux de la direction du Parquet général à Kiev, notamment dans les bureaux du procureur général Ruslan Kravchenko et de sa première adjointe. Au cœur de l’enquête : une organisation criminelle présumée accusée d’avoir protégé des centres d’appels frauduleux en échange de pots-de-vin et blanchi des dizaines de millions de hryvnias.

L’affaire touche une institution particulièrement sensible. Ruslan Kravchenko a été nommé procureur général en juin 2025 après avoir été directement proposé au Parlement par Volodymyr Zelensky. Sa nomination avait obtenu l’accord de 273 députés avant d’être entérinée par le président ukrainien.

Ces perquisitions arrivent alors que le pouvoir ukrainien est déjà fragilisé par plusieurs affaires de corruption ayant atteint l’entourage de Volodymyr Zelensky⁠ et par l’arrestation en mai dernier de son ancien bras droit Andriy Yermak⁠.

Un haut responsable du Parquet général au cœur de l’enquête

L’enquête vise d’abord un haut responsable du Parquet général. L’homme a été identifié comme Serhiy Kropyva, qui a occupé des responsabilités dans les services chargés notamment de la cybercriminalité et de la coopération internationale. Il a été interpellé dans le cadre de l’opération.

Les enquêteurs soupçonnent le fonctionnaire d’avoir créé, à partir du milieu de l’année 2025, une organisation réunissant des membres du parquet et plusieurs personnes de son entourage. Le système aurait permis à des centres d’appels spécialisés dans les escroqueries de poursuivre leurs activités en échange de versements réguliers. Les victimes se trouvaient aussi bien en Ukraine qu’à l’étranger.

Cinq personnes ont pour l’instant été identifiées dans cette organisation présumée. L’enquête porte notamment sur la création ou la direction d’une organisation criminelle et sur le blanchiment de biens provenant d’activités illégales.

Immobilier, bijoux, comptes bancaires : des dizaines de millions de hryvnias retracés

Les sommes découvertes au cours de l’enquête sont considérables. Plus de 20 millions de hryvnias auraient servi à acheter des biens immobiliers, des bijoux et d’autres biens de valeur. Plus de 12 millions de hryvnias d’actifs auraient également été enregistrés au nom de tiers afin de dissimuler leur véritable propriétaire, notamment des biens situés dans un complexe immobilier près des Carpates.

Plus de 10 millions de hryvnias supplémentaires auraient été placés sur les comptes bancaires de proches et présentés comme des revenus issus d’activités commerciales légales. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier d’autres personnes susceptibles d’avoir participé au dispositif.

L’affaire rappelle le scandale de corruption de 100 millions de dollars qui avait déjà secoué l’Ukraine⁠ à la fin de l’année 2025.

Un coffre rempli de billets, mais pas celui de Ruslan Kravchenko

Les images les plus impressionnantes montrent effectivement un coffre rempli de liasses de billets. Il faut toutefois être précis : rien n’établit que cet argent ait été retrouvé dans le coffre personnel du procureur général Ruslan Kravchenko.

Les photos du coffre ont été rattachées aux perquisitions concernant le haut responsable du Parquet général identifié comme Serhiy Kropyva. Aucun montant officiel correspondant au seul contenu de ce coffre n’a été communiqué. Affirmer que « des millions ont été découverts dans le coffre du procureur général » va donc plus loin que les faits établis à ce stade.

En revanche, les perquisitions dans les locaux utilisés par Ruslan Kravchenko sont désormais confirmées. Le Parquet général a reconnu que des enquêteurs du NABU étaient entrés vers minuit dans les bureaux du procureur général, de sa première adjointe et d’autres responsables.

Le Parquet général confirme les perquisitions après les avoir d’abord contestées

Les premières informations concernant une perquisition dans le bureau personnel de Ruslan Kravchenko avaient d’abord été démenties. Quelques heures plus tard, le Parquet général a finalement reconnu que des investigations avaient bien été menées dans les locaux de sa direction.

L’institution a cependant contesté l’étendue de certaines opérations, estimant que les enquêteurs du NABU avaient pu accéder à des documents liés à d’autres procédures. Elle a annoncé vouloir vérifier si ces consultations entraient bien dans le cadre des autorisations judiciaires accordées.

Sur le fond, le Parquet général n’a pas contesté le droit des autorités anticorruption d’enquêter sur ses propres fonctionnaires et a annoncé une procédure interne contre l’employé visé. « L’utilisation d’une fonction de procureur pour couvrir ou faciliter une activité criminelle est inadmissible », a affirmé l’institution.

Une affaire embarrassante

Cette affaire prend une dimension politique particulière en raison du statut de Kravchenko, directement choisi par Zelensky pour prendre la tête du parquet. Elle intervient également après la tentative de l’été 2025 de placer le NABU et le SAPO sous une tutelle renforcée du procureur général, réforme qui avait provoqué des manifestations et de fortes critiques européennes avant que Kiev ne fasse marche arrière. Le bras de fer entre Zelensky et les institutions anticorruption ukrainiennes avait alors provoqué une crise politique⁠.

Depuis, les dossiers se sont accumulés. Volodymyr Zelensky avait lui-même promis que toute personne impliquée dans des affaires de corruption serait poursuivie⁠. Désormais, ce sont les bureaux de l’homme qu’il a choisi pour diriger le Parquet général qui ont été perquisitionnés par les enquêteurs anticorruption.