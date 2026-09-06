Trump saisit la Cour suprême pour restreindre le vote par correspondance avant les midterms

L'administration Trump dépose un recours devant la Cour suprême pour imposer des restrictions au vote par correspondance, à l'approche des élections de mi-mandat. Ce recours vise à annuler une décision qui bloque l'application de ces limitations, suscitant des inquiétudes quant à l'impact sur le vote de millions d'Américains.

L’administration Trump a déposé dimanche un nouveau recours devant la Cour suprême des États-Unis afin d’obtenir l’autorisation d’imposer des restrictions au vote par correspondance, à quelques semaines des élections de mi-mandat de novembre.

Le bras de fer judiciaire autour du vote par correspondance s’intensifie alors que plusieurs États commencent à envoyer leurs bulletins aux électeurs inscrits pour le scrutin de novembre. L’administration Trump a saisi la Cour suprême dimanche, cherchant à contourner une décision fédérale qui bloque les nouvelles limitations imposées à ce mode de vote.

Vendredi, la juge du tribunal fédéral de district Indira Talwani avait prolongé une ordonnance judiciaire empêchant le Service postal américain (USPS) d’appliquer le décret exécutif signé par Donald Trump. C’est cette décision que l’administration cherche désormais à faire annuler devant la plus haute juridiction du pays.

Ce recours constitue le dernier épisode d’un contentieux qui court depuis la publication du décret présidentiel visant à encadrer plus strictement le vote par courrier. Les partisans de ce mode de scrutin font valoir que toute restriction à ce stade de la campagne perturberait l’organisation du vote pour des millions d’Américains, tandis que l’administration soutient que les nouvelles règles sont nécessaires pour garantir l’intégrité du scrutin.