Air Force One immobilisé pendant 60 jours : le mystérieux avion offert par le Qatar doit encore être sécurisé

L'avion présidentiel offert par le Qatar est immobilisé pour 60 jours afin d'achever des travaux de sécurisation. Initialement prévu pour une rapide mise en service, cet appareil suscite des interrogations sur son niveau de préparation, surtout après des incidents récents, et s'accompagne de controverses éthiques sur le don.

Le nouvel avion présidentiel américain n’est manifestement pas encore totalement prêt pour les missions les plus sensibles. Donald Trump a annoncé vendredi que l’appareil offert par le Qatar aux États-Unis serait envoyé en octobre pour subir une nouvelle série de travaux destinés notamment à renforcer sa sécurité. L’immobilisation devrait finalement durer environ 60 jours, soit nettement plus longtemps que le délai d’un mois évoqué initialement par le président américain.

Cette annonce intervient après un épisode particulièrement embarrassant survenu en Turquie en juillet. Lors du sommet de l’Otan, Donald Trump avait renoncé au dernier moment à utiliser cet appareil pour quitter le pays, avant de prendre un autre avion. La situation avait ensuite pris une tournure encore plus inhabituelle avec l’utilisation discrète d’un troisième appareil, sur fond de menaces iraniennes. La Maison-Blanche n’a pas détaillé la nature exacte des failles ou des améliorations désormais envisagées.

Officiellement, Washington assure pourtant que les avions utilisés par le président restent « sûrs et fiables ». Un responsable américain a expliqué que les moyens de transport présidentiels faisaient régulièrement l’objet d’évolutions techniques lorsque la situation l’exigeait. Mais la durée annoncée pour ces nouveaux travaux nourrit forcément les interrogations sur le niveau de préparation réel de l’avion qatari.

Un cadeau qui continue de faire polémique

L’appareil est lui-même au centre d’une controverse depuis plusieurs mois. Il avait été offert aux États-Unis par la famille royale qatarie après les critiques répétées de Donald Trump concernant l’état des deux Boeing présidentiels traditionnels, en service depuis 1990. Estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, ce cadeau avait immédiatement suscité des interrogations sur les règles éthiques et constitutionnelles encadrant les présents provenant de gouvernements étrangers.

L’US Air Force avait ensuite transformé et réaménagé le jet afin de permettre son utilisation présidentielle dès le 1er juillet. Pour tenir ce calendrier particulièrement serré, certains compromis avaient toutefois été nécessaires, notamment concernant l’aménagement intérieur. L’armée américaine avait alors assuré qu’aucune concession n’avait été faite sur la sécurité, la sûreté ou les communications.

Quelques semaines plus tard, la perspective d’une nouvelle immobilisation de deux mois donne une autre dimension à cette opération. Il ne s’agit pas nécessairement de la preuve d’une faille majeure, mais plutôt du signe que transformer rapidement un avion civil de très haut niveau en véritable appareil présidentiel militaire est une entreprise beaucoup plus complexe qu’un simple changement d’aménagement.

L’avion qatari doit en attendant assurer une partie des déplacements présidentiels, alors que les deux futurs Boeing destinés à devenir les prochains Air Force One accumulent les retards. Donald Trump continuera donc à voyager avec une flotte présidentielle provisoire, dans un contexte international où les menaces contre les États-Unis et leur président imposent des exigences de sécurité particulièrement élevées. Pour un appareil présenté comme « le meilleur avion présidentiel jamais construit », le chantier qui débutera en octobre constitue surtout un nouveau test grandeur nature.