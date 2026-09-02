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Michigan : Abdul El-Sayed répond à JD Vance qui l’accusait d’incarner le « mal »

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Michigan : Abdul El-Sayed répond à JD Vance qui l’accusait d’incarner le « mal »
Michigan : Abdul El-Sayed répond à JD Vance qui l’accusait d’incarner le « mal »

Le candidat démocrate au Sénat américain dans le Michigan, Abdul El-Sayed, a vivement répondu au vice-président républicain JD Vance, qui l’avait qualifié de représentant d’un « terrible mal » lors d’un discours lundi.

Abdul El-Sayed n’a pas laissé passer l’attaque. Après que JD Vance l’a ciblé dans un discours centré sur l’immigration clandestine, le candidat démocrate à la course au Sénat dans le Michigan a retourné l’accusation contre le vice-président. Priver des gens de soins de santé et de produits alimentaires abordables, a-t-il déclaré, voilà ce qui est « mal ».

Dans son allocution de lundi, Vance avait présenté El-Sayed comme quelqu’un qui se bat « pour un groupe au détriment des autres », le désignant comme l’incarnation d’un « terrible mal ». Une rhétorique qu’El-Sayed a qualifiée de « dog whistle », ce signal codé à destination d’un électorat ciblé, dénonçant une stratégie de division plutôt qu’un débat de fond.

Le candidat démocrate a ainsi renvoyé la critique vers les politiques républicaines elles-mêmes, estimant que c’est leur bilan concret, sur la santé et le pouvoir d’achat, qui constitue le véritable mal dénoncé.

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