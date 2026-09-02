Michigan : Abdul El-Sayed répond à JD Vance qui l’accusait d’incarner le « mal »

Abdul El-Sayed, candidat démocrate au Sénat du Michigan, répond fermement aux accusations du républicain JD Vance, qui l'a qualifié de représentant d'un « terrible mal ». El-Sayed critique les politiques républicaines sur la santé et le pouvoir d'achat, dénonçant une rhétorique de division au lieu d'un débat enrichissant.

Le candidat démocrate au Sénat américain dans le Michigan, Abdul El-Sayed, a vivement répondu au vice-président républicain JD Vance, qui l’avait qualifié de représentant d’un « terrible mal » lors d’un discours lundi.

Abdul El-Sayed n’a pas laissé passer l’attaque. Après que JD Vance l’a ciblé dans un discours centré sur l’immigration clandestine, le candidat démocrate à la course au Sénat dans le Michigan a retourné l’accusation contre le vice-président. Priver des gens de soins de santé et de produits alimentaires abordables, a-t-il déclaré, voilà ce qui est « mal ».

Dans son allocution de lundi, Vance avait présenté El-Sayed comme quelqu’un qui se bat « pour un groupe au détriment des autres », le désignant comme l’incarnation d’un « terrible mal ». Une rhétorique qu’El-Sayed a qualifiée de « dog whistle », ce signal codé à destination d’un électorat ciblé, dénonçant une stratégie de division plutôt qu’un débat de fond.

Le candidat démocrate a ainsi renvoyé la critique vers les politiques républicaines elles-mêmes, estimant que c’est leur bilan concret, sur la santé et le pouvoir d’achat, qui constitue le véritable mal dénoncé.