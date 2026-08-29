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Les astronautes d’Artemis II reçoivent la plus haute distinction spatiale américaine

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Les astronautes d’Artemis II reçoivent la plus haute distinction spatiale américaine
Les astronautes d’Artemis II reçoivent la plus haute distinction spatiale américaine

Donald Trump a remis vendredi la Congressional Space Medal of Honor aux quatre membres de l’équipage d’Artemis II, qui avaient effectué en avril un survol de la Lune établissant un nouveau record de distance pour l’humanité.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ont reçu la plus haute récompense spatiale décernée par les États-Unis. Les trois Américains et le Canadien avaient participé à la mission Artemis II de la NASA, qui les avait conduits autour de la Lune en avril dernier.

Ce vol habité a établi un record : aucun être humain n’avait jamais voyagé aussi loin dans l’espace depuis les missions Apollo. C’est Donald Trump qui a personnellement remis la Congressional Space Medal of Honor aux quatre astronautes lors de cette cérémonie.

Jeremy Hansen, membre de l’Agence spatiale canadienne, est le premier non-Américain à recevoir cette distinction, créée en 1969 pour honorer les contributions exceptionnelles à l’exploration spatiale.

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