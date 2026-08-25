Entrevue États-Unis

Le père d’un marin du USS Lincoln libéré après sa détention par l’ICE

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Le père d’un marin du USS Lincoln libéré après sa détention par l’ICE
Le père d’un marin du USS Lincoln libéré après sa détention par l’ICE

Luis Manuel Aviles, 48 ans, a été remis en liberté après son arrestation par les services américains de l’immigration, qui avait suscité une vive controverse. Son fils Joshua était alors déployé depuis neuf mois en mer à bord du porte-avions USS Abraham Lincoln.

La famille de Luis Manuel Aviles a confirmé sa libération après plusieurs jours de détention par l’ICE, l’agence américaine chargée du contrôle de l’immigration. L’arrestation de cet homme de 48 ans avait provoqué une onde de choc aux États-Unis, au moment même où son fils servait à bord du USS Abraham Lincoln, déployé depuis un record de neuf mois consécutifs en mer.

Le porte-avions venait d’établir un record militaire américain pour la durée la plus longue passée en mer sans interruption. Cette situation avait déjà alimenté des inquiétudes sur les pénuries de ravitaillement et la dégradation de la santé mentale des marins à bord.

L’arrestation du père avait été rendue publique après que la presse américaine eut rapporté que Joshua Aviles entrait dans son neuvième mois de déploiement lorsque son père fut placé en rétention. La concomitance des deux situations avait déclenché de vives critiques, y compris dans les milieux proches des familles de militaires.

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