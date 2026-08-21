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Les États-Unis déploient un nouveau porte-avions au Moyen-Orient

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Les États-Unis déploient un nouveau porte-avions au Moyen-Orient
Les États-Unis déploient un nouveau porte-avions au Moyen-Orient

L’USS George Washington a rejoint la zone d’opération du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Ce porte-avions remplace l’USS Abraham Lincoln, mobilisé en mer depuis plus de huit mois. Ce déploiement intervient alors que les tensions régionales demeurent particulièrement fortes.

L’Abraham Lincoln avait quitté San Diego en novembre 2025 pour une mission initialement prévue en mer de Chine méridionale. Le bâtiment avait ensuite été redirigé vers le Moyen-Orient avant le déclenchement, le 28 février, de l’offensive américaine et israélienne contre l’Iran. Son retour était réclamé depuis plusieurs semaines par les familles de membres de l’équipage.

Des conditions de vie vivement critiquées

Des élus américains et des proches de marins ont dénoncé les conditions difficiles rencontrées à bord de l’Abraham Lincoln. Des pénuries alimentaires, des problèmes de santé mentale et plusieurs tentatives de suicide ont notamment été évoqués. L’administration américaine a toutefois estimé que la situation avait été exagérée.

Le remplacement du porte-avions devrait permettre à l’équipage de regagner les États-Unis après une mission exceptionnellement longue. L’arrivée du George Washington laisse cependant, au moins temporairement, la marine américaine sans porte-avions dans le Pacifique. Cette absence pourrait profiter à la Chine, alors que Washington et Pékin poursuivent leur compétition stratégique dans la région.

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